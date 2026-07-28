Pablo Jure en Política a las Brasas: el diagnóstico del SAME y los desafíos para mejorar las emergencias en Jujuy

El director provincial del SAME 107, Pablo Jure, participó de Política a las Brasas y realizó un diagnóstico del sistema de emergencias de Jujuy. Durante la entrevista repasó los avances alcanzados en los últimos años, las limitaciones que aún enfrenta el servicio y los proyectos para fortalecer la atención en toda la provincia.

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Además, abordó temas como el impacto del consumo de alcohol y la salud mental en las intervenciones diarias, la necesidad de ampliar la cobertura territorial, la incorporación de nuevas tecnologías y el desafío de educar a la comunidad sobre el uso adecuado del sistema de emergencias. También respondió sobre la situación del PAMI y las acciones que lleva adelante el SAME para asistir a sus afiliados.

Al ser consultado sobre la capacidad actual del sistema, Jure fue contundente al reconocer que todavía existen desafíos para llegar a todos los puntos de Jujuy con la rapidez necesaria. El funcionario explicó que uno de los principales objetivos es ampliar la cobertura territorial y alcanzar una red de casi 100 ambulancias distribuidas estratégicamente. "Tenemos un objetivo muy claro hacia dónde tenemos que ir creciendo. Los objetivos son poder tener el 100% de la territorialidad. Hoy no la tenemos todavía", sostuvo.

En ese sentido, indicó que una de las prioridades es instalar una nueva base operativa en Susques debido al crecimiento del tránsito por el corredor bioceánico. "Queremos llegar a casi 100 ambulancias. Eso nos equivale a abrir como proyección inmediata una base en Susques, que es fundamental por la cantidad de siniestralidad vial que tenemos ahora con el corredor bioceánico", explicó.

El uso del 107 y las llamadas que no son emergencias

Uno de los puntos sobre los que más insistió fue el uso correcto del sistema de emergencias. Según detalló, el SAME recibe alrededor de 800 llamados diarios, aunque sólo unos 150 terminan convirtiéndose en asistencias efectivas. "Las otras son consultas porque me duele el oído, a dónde voy, qué hago. No tienen que ver con el sistema de emergencia en sí", explicó.

Asimismo, remarcó la importancia de diferenciar una verdadera urgencia de situaciones que pueden resolverse en un centro de salud. "Una cosa es la necesidad y otra cosa es la comodidad. Nosotros estamos para la necesidad, pero la gente demanda la comodidad", afirmó.

Jure también buscó dimensionar el costo que implica movilizar una unidad de alta complejidad. "Cada vez que sale la ambulancia sale alrededor de 150 mil pesos", señaló, al explicar que ese valor contempla combustible, insumos, personal, mantenimiento, seguros y equipamiento.

Por eso consideró fundamental que las ambulancias queden disponibles para los casos más críticos. "Esa ambulancia yo la necesito para la persona que tuvo un paro cardiorrespiratorio, una caída de altura, un trauma de tórax importante o una hemorragia", ejemplificó.

Alcohol y salud mental: dos de las mayores preocupaciones

El director del SAME aseguró que entre el 10 y el 15% de las asistencias están relacionadas con el consumo de alcohol, porcentaje que aumenta durante fechas festivas. "Si no es un alcoholizado, es un tercero", resumió al referirse a los siniestros viales y otros hechos violentos vinculados al consumo.

Además advirtió que el problema no termina en los accidentes. "Después vienen los comas alcohólicos, las convulsiones, las broncoaspiraciones y muchas veces paros respiratorios y cardiorrespiratorios de pacientes jóvenes", expresó.

En paralelo, destacó el crecimiento de las intervenciones relacionadas con salud mental y explicó que actualmente el SAME cuenta con cuatro psicólogos de guardia: dos que acompañan los móviles y otros dos que trabajan en la línea telefónica de Salud Mental Escucha. "Tenemos un promedio de casi diez atenciones por día. Cada atención demanda prácticamente dos horas", indicó.

Tecnología y capacitación para fortalecer el sistema

Entre los avances más importantes mencionó la incorporación de nuevas tecnologías, como ecógrafos en ambulancias y sistemas de telemedicina para zonas alejadas. "Somos pioneros en múltiples aspectos, como la incorporación de ecógrafos adentro de las ambulancias y el equipamiento de la teleasistencia", destacó.

También señaló que Jama cuenta con equipamiento específico para brindar asistencia médica a distancia debido a la imposibilidad de contar con profesionales de manera permanente.

El desafío de seguir profesionalizando al SAME

Jure recordó que durante la pandemia el organismo tuvo un crecimiento muy acelerado de personal para responder a la emergencia sanitaria. "Pasamos prácticamente de 250 a 850. Se incorporó mucha gente que no estaba entrenada y la capacidad del sistema cayó abruptamente en calidad, profesionalismo y calidez", reconoció.

Actualmente, explicó, el principal desafío pasa por continuar con la capacitación permanente. "Seguimos en ese proceso de entrenamiento y certificación para profesionalizar a todo el equipo. Estamos en esa vía; nos falta todavía y nos falta bastante", sostuvo.

La denuncia contra el PAMI

Sobre la denuncia presentada contra el PAMI por la falta de respuesta a los afiliados, Jure aseguró que la situación continúa siendo preocupante. "Hicimos la denuncia y la verdad que después de la denuncia fue peor, porque aumentaron los casos de asistencia", afirmó.

El titular del SAME precisó que la presentación fue realizada ante la Justicia Federal y que aún esperan novedades sobre el avance de la causa. "No voy a abandonar a nuestros abuelitos. Nos sale caro, pero no importa. Lo importante es brindar asistencia", concluyó.

Preguntas que arden

¿Qué es lo más difícil de dirigir el SAME?

Pablo Jure aseguró que el mayor desafío es tomar decisiones en situaciones críticas sabiendo que cada minuto puede ser determinante. "Lo más difícil es decidir en pocos segundos con información limitada y sabiendo que esa decisión puede cambiar el desenlace de una persona", expresó.

¿Qué aprendió la sociedad después de la pandemia?

Para el director del SAME, la emergencia sanitaria dejó enseñanzas importantes, aunque consideró que todavía queda mucho por mejorar en materia de prevención y educación sanitaria. "La pandemia nos enseñó el valor del sistema de salud y del trabajo en equipo, pero todavía tenemos que aprender a cuidarnos más y a utilizar correctamente los recursos", señaló.

¿Qué mensaje le daría a los jujeños?

Jure pidió que la comunidad haga un uso responsable del sistema de emergencias y remarcó que cada llamada innecesaria puede demorar la asistencia de una persona que realmente está en riesgo. "El SAME está para asistir cuando hay una verdadera emergencia. Si todos usamos el sistema de manera responsable, vamos a poder ayudar más rápido a quienes realmente lo necesitan", concluyó.