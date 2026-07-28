La FNE también se vive en las redes sociales: la campaña para cuidar a los estudiantes

La Fiesta Nacional de los Estudiantes y la Defensoría del Pueblo de Jujuy acordaron trabajar de manera conjunta en la campaña “Desenredate” , una iniciativa destinada a cuidar a los estudiantes frente a la violencia digital, los comentarios agresivos y otras situaciones que pueden surgir en las redes sociales.

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El convenio contempla talleres, acciones de concientización y acompañamiento en las escuelas, especialmente durante una etapa en la que candidatas, candidatos y estudiantes tienen una mayor exposición pública.

Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente, explicó que la propuesta busca ampliar el cuidado de los jóvenes más allá de las actividades presenciales.

“Esta campaña tiene por objeto promover el uso responsable de las redes sociales, prevenir la violencia digital y, sobre todo, ejercer los derechos de los estudiantes”, sostuvo. Morales remarcó que actualmente la celebración estudiantil no se desarrolla únicamente en los colegios, los canchones, los desfiles y los distintos escenarios de la provincia.

“La Fiesta Nacional de los Estudiantes no solamente se vive en territorio, sino también en entornos digitales”, señaló.

Detectaron situaciones de bullying durante la FNE

Desde la organización reconocieron que durante ediciones anteriores se registraron episodios de hostigamiento digital que requirieron una intervención inmediata.

“Pudimos captar situaciones en las cuales vivenciamos bullying. Entonces tuvimos que darle inmediata atención al caso, sobre todo desde la oficina respectiva”, explicó Morales.

Uno de los objetivos del convenio será generar herramientas para actuar ante estas situaciones y acompañar a quienes reciban ataques, burlas o mensajes ofensivos.

Preparar a los jóvenes para compartir la experiencia

El presidente del Ente Autárquico Permanente también planteó la importancia de trabajar antes de que los estudiantes comiencen a tener una mayor exposición en las plataformas digitales. “Creo que la inmediatez que tenemos en las redes sociales hay que utilizarla en un buen sentido”, manifestó.

En ese sentido, destacó que la elección de representantes debe ser vivida como una experiencia de encuentro y no solamente como una competencia.

“Tenemos que hacer un trabajo previo de campo sobre cómo preparamos al candidato o a la candidata para vivir, no para competir, sino para compartir una experiencia que lo acompañará en su vida. Queremos que esta experiencia sea lo más linda posible”, expresó.

Talleres sobre ciberbullying, haters y vínculos conflictivos

Pablo La Villa, defensor del Pueblo de Jujuy, indicó que el organismo busca colaborar para que la celebración estudiantil pueda desarrollarse en un ambiente de respeto.

“Lo que intenta la Defensoría con este proyecto es ayudar a los jóvenes en esta etapa del estudiantado jujeño, para que la fiesta sea en paz, haya buenas prácticas y podamos reforzar lo que hicimos el año pasado”, afirmó.

La campaña contará con talleres dictados por profesionales con experiencia en el trabajo con jóvenes y adolescentes.

“La intención es concientizar sobre lo que es el ciberbullying, los haters en las redes y los noviazgos con conflictos”, detalló La Villa.

Advierten que los estudiantes están muy expuestos

El defensor del Pueblo aseguró que las actividades realizadas en los establecimientos educativos permitieron comprobar que estas problemáticas son más frecuentes de lo que muchas familias creen.

“El trabajo en las escuelas se hace por separado y ahí es donde alertamos que es una cuestión mucho más común de lo que uno se imagina”, indicó.