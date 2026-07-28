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28 de julio de 2026 - 10:55
Jujuy.

Plan de lucha del CEDEMS: docentes piden nuevo llamado a paritarias

Sectores docentes pidieron nueva apertura de paritarias y delantaron quita de colaboración durante las actividades de la FNE.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
gremios docentes

En el marco del plan de lucha por 72 horas que lleva adelante el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), durante la mañana de hoy los gremios docentes realizaron una conferencia de prensa para dar un balance y pedir una nueva convocatoria a paritarias.

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Los gremios docentes que estamos con medidas de fuerza solicitamos al Ministerio de Hacienda para que nos convoque nuevamente a paritarias”, dijo la Secretaria General del CEDEMS Mercedes Sosa.

En la oportunidad desde el gremio que nuclea a los docentes de nivel medio y superior afirmaron que no “quebramos ningún diálogo” con el Gobierno de la provincia.

Sosa sostuvo además que no quebraron ningún diálogo con el Gobierno de la provincia, en relación a las declaraciones del Secretario de Comunicación sobre acuerdos previos en la negociación paritaria pasada, y dijo que “en el mismo momento que se publica la circular ese diálogo está fracturado”, aseveró.

“En la paritaria nos habíamos manifestado que no estábamos de acuerdo con ese aumento que consideramos irrisorio, no alcanza para cubrir absolutamente nada frente a todos los aumentos que existen”, dijo la dirigente gremial.

En relación al plan de lucha, Sosa dijo “volvemos a instar al Gobierno de la provincia a que nos convoque una paritaria”, y sostuvo que el nivel de acatamiento de la jornada de ayer fue del “60% en toda la provincia”.

Políticas Nacionales y el FONID

Mercedes Sosa sostuvo también que “esta situación fue arrastrada por las políticas a nivel nacional que, por ejemplo, nos quitó el FONID”, y agregó que “el valor del FONID tendría que estar hoy en $120 mil”.

“El Gobierno de la provincia se hizo cargo, son $50 mil pero se pagan por persona y no por cargo”, aclaró Sosa y ejemplificó que “un docente que tuviera en este momento el FONID actualizado en dos cargos podría estar cobrando $250 mil”.

Quita de colaboración en la FNE

Desde la Unión de Docentes Argentginos Jujuy (UDA) adelantaron también que trabajaran a reglamento y no prestarán colaboración para las diferentes actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), “esto significa trabajar estrictamente en lo que nos corresponde por norma y por lo que nos pagan”, dijo María de los Ángeles Romero de UDA.

Cesamos toda colaboración voluntaria y gratuita, que son las tareas extraescolares que tenemos. No se prestará colaboración en actividades de la FNE, acompañamiento en los sábados estudiantiles, asistencia a carroceros y aporte de dinero para fiestas”, agregó la dirigente gremial.

Romero aclaró que “hacer trabajo a reglamento no es abandonar la escuela sino dejar de regalar nuestro trabajo no pagado”.

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