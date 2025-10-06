lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 21:41
FNE 2025.

El Bachi 2 fue reconocido por su campaña "Stop Bullying" en la FNE 2025

El Gobierno reconoció la campaña contra el acoso a través de Stop Bullying, la propuesta del Bachi 2.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Bachi 2 fue reconocido por su campaña “Stop Bullying” en la FNE 2025
El Bachi 2 fue reconocido por su campaña “Stop Bullying” en la FNE 2025

El Bachi 2 llevó adelante la propuesta “Stop Bullying” con su carroza en el marco de la FNE 2025, integrando a la campaña el lema de la Línea 102, servicio de emergencia y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes con esta problemática.

Lee además
Lucha contra el bullying.
Conciencia.

Lanzan en Jujuy la campaña provincial "No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying"
Manuela Sánchez de Bustamante - Representante Capital 2024
FNE.

La Representante Capital 2024 sobre el bullying: "Me tocó vivirlo, fue triste"

Una de las estudiantes Luján Ortiz, contó que “nos basamos en la primera parte del proyecto de historias que no dan miedo, que lo hicieran las profes, y desde ahí nosotros nos basamos en sacar el mensaje y que viralice todo a través de la carroza”.

Agregó que “el mismo día de la entrega, dijimos en un mensaje que se mandó el grupo de carroceros que decía ´no importa el premio, importa que pudimos dar el mensaje que nosotros queríamos´”, detalló la estudiante.

Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafañe - carroza

Reconocidos por Stop Bullying

El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, entregó en el establecimiento la resolución ministerial que destaca y reconoce la labor promoviendo campañas de sensibilización frente al bullying, en este caso en la edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Karen Chiliguay marcó que “es muy lindo porque hablamos de algo que está pasando mucho en estos últimos tiempos. Entonces defendemos los derechos de los chicos y queremos que la verdad no siga pasando, porque es feo ese problema”.

La joven estudiante adelantó que hay un nuevo proyecto que está en marcha. “Entre más podamos dar el mensaje de que no se siga haciendo bullying mejor para nosotros, para toda la comunidad y mucho más con los estudiantes, más que nada en los colegios es donde más se ve el bullying”.

El Bachi 2 fue reconocido por su campaña "Stop Bullying" en la FNE 2025
El Bachi 2 fue reconocido por su campaña “Stop Bullying” en la FNE 2025

El Bachi 2 fue reconocido por su campaña “Stop Bullying” en la FNE 2025

Sobre qué pasa cuando detectan un caso de acoso, la estudiante dijo que “hay que interceder, porque creo que a nadie le gustaría que no te sientas cómodo en un lugar”, dijo la joven que destacó el gesto de reconocer la idea plasmada en la carroza que obtuvo el decimoctavo lugar.

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying

El Gobierno de Jujuy suscribió un Convenio de Cooperación con los ministerios de Educación, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, para la prevención, detección e intervención temprana en casos de grooming, bullying y ciberbullying.

El acuerdo servirá para coordinar acciones conjuntas entre esos ministerios para garantizar el bienestar psicosocial y la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a las amenazas del entorno digital que hoy padecen.

  • Los objetivos del acuerdo contra el grooming, bullying y ciberbullying
  • Desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre los riesgos del grooming y la violencia digital
  • Promover la capacitación continua de equipos técnicos y docentes
  • Implementar un sistema provincial de carga de datos para el seguimiento y análisis de casos.

El convenio establece la conformación de una Mesa Interinstitucional Permanente de Coordinación, encargada de planificar acciones, evaluar resultados y proponer mejoras en las políticas públicas de prevención sobre las problemáticas.

La herramienta permitirá unificar la información entre distintas áreas del Estado para actuar de manera más rápida y efectiva ante los casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. El sistema será fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, fortaleciendo la prevención y la contención en las escuelas.

Embed - El Bachi 2 fue reconocido por su campaña "Stop Bullying" en la FNE 2025

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanzan en Jujuy la campaña provincial "No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying"

La Representante Capital 2024 sobre el bullying: "Me tocó vivirlo, fue triste"

Jujuy trabaja en un sistema de datos para el seguimiento de los casos de grooming, bullying y ciberbullying

El Bachi 21 promovió la lucha contra el bullying en su carroza

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Lo que se lee ahora
Hospital Materno Infantil.
Juicio.

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel