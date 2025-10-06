El Bachi 2 fue reconocido por su campaña “Stop Bullying” en la FNE 2025

El Bachi 2 llevó adelante la propuesta “ Stop Bullying ” con su carroza en el marco de la FNE 2025 , integrando a la campaña el lema de la Línea 102, servicio de emergencia y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes con esta problemática.

Una de las estudiantes Luján Ortiz , contó que “nos basamos en la primera parte del proyecto de historias que no dan miedo, que lo hicieran las profes, y desde ahí nosotros nos basamos en sacar el mensaje y que viralice todo a través de la carroza” .

Agregó que “el mismo día de la entrega, dijimos en un mensaje que se mandó el grupo de carroceros que decía ´ no importa el premio, importa que pudimos dar el mensaje que nosotros queríamos ´”, detalló la estudiante.

Reconocidos por Stop Bullying

El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, entregó en el establecimiento la resolución ministerial que destaca y reconoce la labor promoviendo campañas de sensibilización frente al bullying, en este caso en la edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Karen Chiliguay marcó que “es muy lindo porque hablamos de algo que está pasando mucho en estos últimos tiempos. Entonces defendemos los derechos de los chicos y queremos que la verdad no siga pasando, porque es feo ese problema”.

La joven estudiante adelantó que hay un nuevo proyecto que está en marcha. “Entre más podamos dar el mensaje de que no se siga haciendo bullying mejor para nosotros, para toda la comunidad y mucho más con los estudiantes, más que nada en los colegios es donde más se ve el bullying”.

Sobre qué pasa cuando detectan un caso de acoso, la estudiante dijo que “hay que interceder, porque creo que a nadie le gustaría que no te sientas cómodo en un lugar”, dijo la joven que destacó el gesto de reconocer la idea plasmada en la carroza que obtuvo el decimoctavo lugar.

El Gobierno de Jujuy suscribió un Convenio de Cooperación con los ministerios de Educación, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, para la prevención, detección e intervención temprana en casos de grooming, bullying y ciberbullying.

El acuerdo servirá para coordinar acciones conjuntas entre esos ministerios para garantizar el bienestar psicosocial y la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a las amenazas del entorno digital que hoy padecen.

Los objetivos del acuerdo contra el grooming, bullying y ciberbullying

Desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre los riesgos del grooming y la violencia digital

Promover la capacitación continua de equipos técnicos y docentes

Implementar un sistema provincial de carga de datos para el seguimiento y análisis de casos.

El convenio establece la conformación de una Mesa Interinstitucional Permanente de Coordinación, encargada de planificar acciones, evaluar resultados y proponer mejoras en las políticas públicas de prevención sobre las problemáticas.

La herramienta permitirá unificar la información entre distintas áreas del Estado para actuar de manera más rápida y efectiva ante los casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. El sistema será fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, fortaleciendo la prevención y la contención en las escuelas.