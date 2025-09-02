La Representante Capital 2024 sobre el bullying: "Me tocó vivirlo, fue triste"

En la previa de la Elección a Representante de Dr. Manuel Belgrano, Manuela Sánchez de Bustamante habló sobre su paso por la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2024 y puso especial énfasis en el bullying que sufrió, tanto en redes sociales como personalmente.

Recuerdos. El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Curiosidades. Una por una, las famosas que fueron reinas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La actual Representante Capital también dejó un mensaje dirigido a los adultos que utilizan las redes sociales para agredir a las jóvenes que participan de la FNE, remarcando que esto "no suma en nada".

En primera instancia, Manuela resaltó que todo lo vivido en la Elección Capital 2024 "fue con mucha felicidad". Contó que, junto con las demás candidatas, compartieron numerosos eventos, lo que permitió construir "muchas amistades".

Sin embargo, también relató que atravesó situaciones de bullying tras su proclamación en Ciudad Cultural. "Me tocó vivirlo, los comentarios sobre todo, hasta que me lo digan en la cara, no solo en las redes. Fue durísimo porque es sorprendente cómo personas grandes opinan sobre niñas –en ese momento tenía 16 años–", explicó.

Seguido remarcó sus sensaciones respecto a esta situación: "Fue un poco triste pero lo supe sobrellevar y darme cuenta de que algunas cosas no cambian. Me acompañó mucho toda mi familia. Mi papá, mi mamá, mis tías, mis abuelos y mis amigas".

Embed - MANUELA SÁNCHEZ DE BUSTAMENTE - REPRESENTANTE CAPITAL 2024

El mensaje para los adultos que hacen bullying a las Representantes en la FNE

Finalmente, la Representante Capital 2024 dejó un mensaje para todos los adultos que aprovechan las redes sociales para dejar mensajes agresivos contra las estudiantes.

"Les diría que ya estamos grandes para opinar sobre niñas. No suman nada. No va a cambiar los veredictos de un jurado porque digan que ella era la más linda o el apellido, no cambia nada, solo lastiman", puntualizó Manuela.

Manuela Sánchez de Bustamante - Complejo Educativo José Hernández Manuela Sánchez de Bustamante - Complejo Educativo José Hernández

Cuándo es la Elección Capital 2025

La Elección Representante de Capital en el marco de la FNE 2025, se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural, con una puesta en escena que promete sorprender al público.

Desde la organización revelaron que volverán al escenario tradicional en donde las candidatas pasaran en grupo para mejor apreciación del público. También adelantaron que se utilizará la Inteligencia Artificial para darle mayor dinamismo a la elección.

Además, comentaron que se contará con importantes propuestas artísticas como cantantes en vivo, un grupo de baile, la participación de los bailarines de la escuela E Fogo, siendo el show central del grupo Diableros.