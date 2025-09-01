FNE 2025: orden de candidatas para la Elección Representante Capital

La Elección Representante de Capital en el marco de la FNE 2025 , se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural , con una puesta en escena que promete sorprender al público.

En ese marco se realizó la foto grupal de las 59 candidatas en donde estarán presentes por primera vez las representantes de la modalidad educación especial.

Desde la organización revelaron se vuelve al escenario tradicional en donde las candidatas pasaran en grupo para mejor apreciación del público. También adelantaron que se utilizará la Inteligencia Artificial para darle mayor dinamismo a la elección.

En cuanto al grupo musical no dieron detalles de qué banda cerrará aunque si expresaron que será un grupo local.

Todas las candidatas de la Elección Capital

Samira Argañaraz - Colegio Polimodal 3 Sofia Carabajal - Escuela Técnica Provincial Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte Maite Flores - Colegio Secundario Nº6 Emilia Fermi - Colegio Nueva Siembra Victoria Zamar - Colegio Santa Bárbara Carolina Ordoñez García - Esc. Superior Normal "Juan Ignacio Gorriti" Julieta Puca - EET Nº 1 Ingrid Torrico - Bachillerto Nº 15 Angelina Notario - Bachillerato Provincial Nº 6 "Islas Malvinas" Araceli Alexandra Fernández - Colegio Pablo Pizzurno Santina Muñoz - Colegio Santa Teresita Ambar Marjanov - Colegio Cristiano Evangélico Che il Amparo Pino - Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Alberto Martínez" Kiara Caliva - IPSEL Morena Reyes - Colegio Secundario Nº 32 "Dr. Rene Favaloro" Josefina Orrabali - Colegio Nº 1 Teodoro Sánchez de Bustamante Eunice Ortega - Colegio Divino Redentor Brunela Agüero Sánchez - Bachillerato Provincial Nº16 Shamira Fernandez Almiron - Escuela Municipal Marina Vilte Olivia Lenarduzzi - Colegio Secundario "Cagonigo Gorriti" Ambar Jerez Maldonado - Escuela Provincial de Artes Nº1 Sofia Flores - Colegio Secundario Nº 69 "Olga Aredez" Maria Aban - Bachillerato Provincial Nº 2 "Gobernador Jorge Villagañe" Valentina Orellana - Colegio Secundario Nº 54 Antonella Matorras - Colegio Nº 3 "Éxodo Jujeño" Catalina Garnier - Colegio Blaise Pascal Serena Vacaflor Aristimuño - Colegio Del Salvador Ana Velazquez - Colegio Evangelico Cristo Rey Nahir Ibañez - Bachillerato Provincial Nº 21 Melina Pantoja - Colegio Nº 2 "Armada Argentina" Araceli Sadir - Colegio Secundario Nº 48 Belen Moreno Bosso - Escuela Provincial de Comercio Nº1 Agustina Aleman - Colegio Privado Nueva Generación Máxima Massari - Colegio Secundario Nº 33 de Reyes Luciana Anze Salazar - Colegio Los Lapachos Jocelyn Barrios Esteban - Colegio Secundario Nº2 Marina Barbon Paoloni - Colegio Remedios de Escalada Constanza Read - Complejo Educativo José Hernandez Joaquina Ramirez - Colegio Mayor Jujuy Daniela Moitalta Cisneros - Esc. de Comercio Nº 2 "Malvinas Argentinas" Juana Ruge - Colegio Jean Piaget Candela Garcia Antoraz - Colegio Martin Pescador Virginia Mamani - Colegio Secundario Nº3 Angeles Zenteno - Escuela de Comercio Nº 1 Briana Fernandez - Colegio Nuevo Horizonte Nº 1 Emma Cornell - Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" Nicole Ciares - Colegio Antonio Maria Gianelli Ariana Colletti - Colegio Secundario de Artes Nº 42 Jazmin Abalos - Colegio Secundario Nº 39 Campo Verde Nicole Ruiz - Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Prof. Jesús Rañul Salazar· Luisana Bazzi - Colegio Nuestra Señora del Huerto Maite Berral Baldiviezo - Colegio Emdei Delfina Gonzáles - Colegio Secundario Nº 1 "Crucero Ara Gral. Belgrano" Tiziana Navarro - Bachillerato Nº 19 Candela Robles Escuela Provincial de Comercio Nº 3 Belen Orozco - Colegio Secundario Nº 62 "La Salle" Tatiana Aisama - Bachillerato Provincial Nº 24 Lozano Andrea Sajama Colegio Secundario Nº 23 Kiara Vilte - Colegio Secundario Nº 34

“Se está trabajando con mucho profesionalismo, con un equipo que tiene años de experiencia para organizar verdaderas fiestas que marcan el inicio de nuestra celebración mayor. Capital tiene la gran responsabilidad de dar comienzo a esta fiesta con todo el rigor y la energía que merece”, expresó el intendente Raúl Jorge sobre el evento.

Adelantó que se repetirá el escenario de Ciudad Cultural, gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Provincia y el CFI. “La maravillosa carpa que allí se monta nos permitirá generar una puesta en escena con un despliegue técnico que sorprenderá a muchos”, subrayó.

Elecciones departamentales

Las jornadas se desarrollarán en distintos escenarios entre el 4 y el 14 de septiembre, según el cronograma oficial: