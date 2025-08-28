jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 10:58
FNE 2025: Araceli Fernández es la nueva representante del Colegio Pablo Pizzurno

El Colegio Pablo Pizzurno ya tiene a los nombres que lo representarán en esta nueva edición de la FNE 2025.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Representante Araceli Fernández

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 sigue sumando protagonistas. En esta oportunidad, el Colegio Pablo Pizzurno vivió una noche llena de color, música y juventud para elegir a sus representantes en el marco de la FNE.

El evento se llevó a cabo este martes desde las 19 en las instalaciones del colegio, en barrio Cuyaya, con la participación de estudiantes, docentes y familias que acompañaron con entusiasmo. Hubo sorpresas, aplausos y mucha emoción a lo largo de la velada.

1princesa del Pablo Pizzurno - Florencia Gómez

La gran protagonista de la noche fue Araceli Fernández, elegida como representante de la institución para la FNE 2025. Con gran alegría recibió la banda y la ovación de sus compañeros, que celebraron su designación.

2princesa del Pablo Pizzurno - Catalina Rivera

El cuadro de elegidas se completó con Florencia Gómez como primera princesa y Catalina Rivera como segunda princesa. Además, el título de Miss Pizzurno fue para Fedra Mamani, mientras que Maite Cruz fue proclamada Embajadora Juvenil.

Miss Pizzurno Fedra Mamani

La elección también incluyó a los pajes, figuras que suman el espíritu joven y el color de la fiesta. En esta ocasión, el Paje 10 fue Marcelo Canaviri, que recibió el aplauso de todos los presentes.

Embajadora Juvenil Maite Cruz

Con esta elección, el Colegio Pablo Pizzurno ya tiene a sus representantes listos para sumarse a la gran fiesta estudiantil, que cada septiembre reúne a miles de jóvenes jujeños en un clima de celebración, creatividad y tradición.

Paje 10 Marcelo Canaviri

Los nombres de la noche del Pablo Pizzurno en la FNE 2025

  • Representante: Araceli Fernández
  • 1p: Florencia Gómez
  • 2p: Catalina Rivera
  • Miss Pizzurno: Fedra Mamani
  • Embajadora Juvenil: Maite Cruz
  • Paje 10 Marcelo Canaviri

