FNE 2025: Araceli Fernández es la nueva representante del Colegio Pablo Pizzurno

Representante de la FNE 2025 del Padre Pizzurno: Araceli Fernández Representante de la FNE 2025 del Padre Pizzurno: Araceli Fernández Paje 10 Marcelo Canaviri Embajadora Juvenil: Maite Cruz Miss Pizzurno: Fedra Mamani 1p: Florencia Gómez 2p: Catalina Rivera

Con alegría y mucha energía estudiantil, el Colegio Pablo Pizzurno de barrio Cuyaya eligió a su representante y a las figuras que participarán en una nueva edición de la FNE 2025.

Representante Araceli Fernández La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 sigue sumando protagonistas. En esta oportunidad, el Colegio Pablo Pizzurno vivió una noche llena de color, música y juventud para elegir a sus representantes en el marco de la FNE.

El evento se llevó a cabo este martes desde las 19 en las instalaciones del colegio, en barrio Cuyaya, con la participación de estudiantes, docentes y familias que acompañaron con entusiasmo. Hubo sorpresas, aplausos y mucha emoción a lo largo de la velada.

1princesa del Pablo Pizzurno - Florencia Gómez La gran protagonista de la noche fue Araceli Fernández, elegida como representante de la institución para la FNE 2025. Con gran alegría recibió la banda y la ovación de sus compañeros, que celebraron su designación.

2princesa del Pablo Pizzurno - Catalina Rivera El cuadro de elegidas se completó con Florencia Gómez como primera princesa y Catalina Rivera como segunda princesa. Además, el título de Miss Pizzurno fue para Fedra Mamani, mientras que Maite Cruz fue proclamada Embajadora Juvenil. Miss Pizzurno Fedra Mamani La elección también incluyó a los pajes, figuras que suman el espíritu joven y el color de la fiesta. En esta ocasión, el Paje 10 fue Marcelo Canaviri, que recibió el aplauso de todos los presentes. Embajadora Juvenil Maite Cruz Con esta elección, el Colegio Pablo Pizzurno ya tiene a sus representantes listos para sumarse a la gran fiesta estudiantil, que cada septiembre reúne a miles de jóvenes jujeños en un clima de celebración, creatividad y tradición. Paje 10 Marcelo Canaviri Los nombres de la noche del Pablo Pizzurno en la FNE 2025 Representante: Araceli Fernández

