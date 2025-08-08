FNE 2025: el colegio Nueva Siembra elige hoy a su representante

En una noche llena de alegría, los estudiantes del Colegio Nueva Siembra elegirán a quien los representará en la nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y a quien sucederá a Isabella Gelmetti. En esta oportunidad serán seis las candidatas.
La jornada comenzará con un show de acrobacia y malabarismo y el baile inicial de los alumnos de jardín y nivel primario, para dar lugar a la primera pasada de las candidatas. Además también se presentarán los pajes con un baile de los mismos.
Previo a saber quienes serán las elegidas de la noche, la promo 2025 realizará un baile despedida, para dar lugar a la proclamación de la nueva representante, quién cerrará la noche con unas palabras de agradecimiento.
Colegios que eligen a su representante este fin de semana:
- Colegio "Divino Redentor" - 8/08 21:00hs en acropolis
- Colegio Jean Piaget - 8/08 a las 19hs en el establecimiento
- Escuela Provincial de Comercio Nº 3 "Jose Manuel Estrada" - 08/08 a las 21 en Bankat
- Colegio Nueva Siembra - 8/08 en la institución
- Escuela Provincial de Artes "Medardo Pantoja "- 9/08 a las 17hs en la Española
Canal 4 transmite en vivo la Elección del Divino Redentor
El Colegio del Divino Redentor se preparara para la esperada elección de su nueva representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes(FNE 2025) que tendrá lugar este viernes 8 de agosto en Acrópolis.
Este viernes desde las 21 horas, Canal 4 transmitirá como beneficio exclusivo para sus clientes, la Elección del Divino Redentor, donde 36 candidatas vivirán una jornada especial y conoceremos a la sucesora de Pilar Caiguara, representante durante el año 2024.
De esta manera, la FNE 2025 la podrán seguir minuto a minuto a través de nuestra pantalla, la pantalla de Canal 4. Frecuencia 4 en el analógico y frecuencia 11 en HD.
