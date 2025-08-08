viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 12:24
Elección.

FNE 2025: el colegio Nueva Siembra elige hoy a su representante

Este viernes 8 de agosto, a partir de las 19 en su propio establecimiento, el Colegio Nueva Siembra elegirá a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

Por  Analía Farfán
Isabella Gelmetti Representante del Colegio Nueva Siembra.jpeg

En una noche llena de alegría, los estudiantes del Colegio Nueva Siembra elegirán a quien los representará en la nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y a quien sucederá a Isabella Gelmetti. En esta oportunidad serán seis las candidatas.

Lee además
FNE 2025: Candidatas colegio Jean Piaget.
Fiesta.

FNE 2025: conocé a las candidatas del colegio Jean Piaget
Candidatas Provi 3

La Escuela Provincial Nº 3 presentó a sus candidatas para la FNE 2025

Embed

La jornada comenzará con un show de acrobacia y malabarismo y el baile inicial de los alumnos de jardín y nivel primario, para dar lugar a la primera pasada de las candidatas. Además también se presentarán los pajes con un baile de los mismos.

Previo a saber quienes serán las elegidas de la noche, la promo 2025 realizará un baile despedida, para dar lugar a la proclamación de la nueva representante, quién cerrará la noche con unas palabras de agradecimiento.

Las candidatas:

  1. Milagro Micaela Saleras
  2. Rocío Celeste Lozano Ulloa
  3. Celina Mealla
  4. Clara Zoricic
  5. María Emilia Fermi
  6. Lucía Rubiño

Colegios que eligen a su representante este fin de semana:

  • Colegio "Divino Redentor" - 8/08 21:00hs en acropolis
  • Colegio Jean Piaget - 8/08 a las 19hs en el establecimiento
  • Escuela Provincial de Comercio Nº 3 "Jose Manuel Estrada" - 08/08 a las 21 en Bankat
  • Colegio Nueva Siembra - 8/08 en la institución

  • Escuela Provincial de Artes "Medardo Pantoja "- 9/08 a las 17hs en la Española

Canal 4 transmite en vivo la Elección del Divino Redentor

El Colegio del Divino Redentor se preparara para la esperada elección de su nueva representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes(FNE 2025) que tendrá lugar este viernes 8 de agosto en Acrópolis.

Este viernes desde las 21 horas, Canal 4 transmitirá como beneficio exclusivo para sus clientes, la Elección del Divino Redentor, donde 36 candidatas vivirán una jornada especial y conoceremos a la sucesora de Pilar Caiguara, representante durante el año 2024.

De esta manera, la FNE 2025 la podrán seguir minuto a minuto a través de nuestra pantalla, la pantalla de Canal 4. Frecuencia 4 en el analógico y frecuencia 11 en HD.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: conocé a las candidatas del colegio Jean Piaget

La Escuela Provincial Nº 3 presentó a sus candidatas para la FNE 2025

FNE 2025: serán 77 carrozas, entregarán copas y no habrá grupos electrógenos

FNE 2025: revelan detalles de las elecciones Provincial y Nacional

Canal 4 transmite en vivo la Elección del Divino Redentor

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Obras en Ruta Nacional 34.
Atención.

Cortes y desvíos en una importante ruta de Jujuy hasta el 31 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel