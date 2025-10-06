Durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Bachillerato Nº 21, participó con una propuesta que trascendió lo artístico para transformarse en un mensaje social buscando concientizar sobre el bullying, las peleas y los conflictos entre estudiantes, promoviendo el respeto y la empatía dentro y fuera del aula.

“Se trata de transmitir un mensaje que diga no seas parte del daño. Últimamente hay muchos conflictos entre los chicos, y quisimos que este mensaje ayude a frenar eso: el bullying, el maltrato, las peleas”, explicó Josefina durante la entrevista.

La iniciativa surgió de una consigna impulsada por la comisión escolar, que los estudiantes decidieron incorporar a su carroza. Con telas, flores y trabajo en equipo, el lema fue ubicado al frente de la estructura para que todos los asistentes pudieran verlo durante el desfile estudiantil.

“Cuando vimos esa frase dijimos: hagamos algo diferente. No solo una carroza, sino también una oportunidad para dejar un mensaje positivo”, agregó Agustín, quien destacó el orgullo que sintieron al representar a su escuela con una causa social.

Un mensaje que trasciende la FNE El compromiso de los alumnos no termina con la fiesta. Según contaron, planean continuar con proyectos solidarios y de concientización durante todo el año. Entre ellos, mencionaron una nueva campaña que llevan adelante: la recolección de ropa y calzado para los adultos mayores que viven en hogares. “Esto es solo el comienzo. En nuestro colegio siempre buscamos dejar algo más. También visitamos el asilo y organizamos actividades solidarias. Este proyecto lo dejamos para que los que vienen después lo continúen”, señalaron los jóvenes, que actualmente cursan el último año y forman parte de la promoción 2025. Embed - El Bachi 21 promovió la lucha contra el bullying en su carroza

