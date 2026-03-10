martes 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 09:28
Indignación.

Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca

Se trata de un santuario ubicado en San Roque, en la ciudad de Humahuaca. La virgen fue encontrada decapitada y había notables daños en el lugar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca

Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca

Un hecho de vandalismo generó preocupación e indignación entre vecinos y fieles en Humahuaca luego de que la imagen de una virgen fuera encontrada decapitada y con daños en el lugar donde estaba resguardada, en un santuario ubicado en la zona de San Roque.

El episodio ocurrió en el área rural, donde la figura religiosa formaba parte de un pequeño espacio de devoción visitado por pobladores de la zona.

Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca
Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca

Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca

Daños en la imagen y en la estructura

Según se pudo observar en las imágenes difundidas por vecinos, la figura de la virgen fue decapitada, mientras que la pared y el techo del santuario también presentaban roturas y daños visibles.

El lugar donde se encontraba la imagen funcionaba como un pequeño resguardo o nicho religioso, construido para proteger la figura y permitir que los creyentes puedan acercarse a rezar o dejar ofrendas.

Tras el hallazgo, la situación generó tristeza y malestar entre quienes frecuentan el santuario, ya que se trata de un espacio de valor espiritual para la comunidad.

Buscan determinar quiénes fueron los responsables

Hasta el momento no se conoce quiénes fueron los autores del hecho, por lo que vecinos esperan que se pueda esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, desde la comunidad manifestaron su preocupación por lo sucedido y llamaron a reflexionar sobre este tipo de acciones, que afectan espacios de fe y patrimonio cultural de la zona.

El episodio se suma a otros hechos de vandalismo registrados en distintos puntos de la región, lo que vuelve a poner en debate la necesidad de preservar y respetar los espacios religiosos y comunitarios.

