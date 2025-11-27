En Palpalá vandalizaron un mural de los campeones del mundo

En medio de la polémica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , los cuestionamientos a la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia y los cruces con algunos clubes, vandalizaron un mural en Palpalá que homenajea a los campeones del Mundo del 2022.

Fútbol argentino. Vandalizaron un mural de Ángel Di María en Rosario: es la entrada del club donde empezó

La creación artística está ubicada en una casa de la avenida Juan José Paso , y tenía la imagen de tres de los estandartes de aquella selección ganadora de Qatar: Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y Ángel Di María .

El mural apareció dañado en las últimas horas con abundante pintura roja en las caras de los tres futbolistas , piezas claves en el equipo de Lionel Scaloni que alzó el máximo trofeo que una Selección puede lograr a nivel mundial.

Homenaje en Palpalá

La obra, que demandó varios días de confección, había sido realizada en el año 2022 para celebrar el primer aniversario del título obtenido, luego de la victoria por penales ante Francia, tras empatar en los 90 minutos y en los 30 de alargue 3 a 3.

Murales vandalizados

No es la primera vez que murales con las caras de las figuras del tercer campeón mundial de nuestro país es dañado, tras la polémica por la concesión del título de campeón otorgado a Rosario Central por ser el que más puntos sacó este año.

Es que esa decisión, sumada a arbitrajes escandalosos y decisiones de AFA a favor de algunos clubes y en perjuicio de otros, originó que el hincha futbolero cuestionara al actual presidente del ente rector del fútbol argentino y a varios dirigentes.

"Ladrón" y "mercenario" fueron las palabras que se escribieron con aerosol en la imagen del Fideo. Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol.

En el caso de Di María, al rosarino lo indican como uno de los futbolistas cercanos a Tapia que recibe no solo favores arbitrales, sino también otro tipo de maniobras unilaterales que favorecieron al Canalla, como el título que no estaba pautado otorgar.

La sanción a Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la AFA emitió este jueves una resolución mediante la cual aplicó fuertes sanciones al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y a los jugadores que participaron del polémico pasillo realizado a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El presidente del club fue sancionado con seis meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol. La medida conocida este jueves se vincula con su rol en la decisión de que el plantel diera la espalda al campeón durante el pasillo.

Varios futbolistas recibieron dos fechas de suspensión por su conducta durante el homenaje obligatorio. Entre ellos se encuentran: Muslera Micol Néstor Fernando; Gómez Román Agustín; Núñez Santiago Misael; Palacios Tiago Asael; Farías Facundo Hernán; González Pírez Leandro Martín; Arzamendia Santiago Daniel; Cetre Angulo Edwuin Stiven; Piovi Lucas Ezequiel; Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.

Las sanciones se aplicarán en el próximo torneo oficial, sobre partidos efectivamente disputados por el equipo. Además de las dos fechas, el jugador Santiago Núñez fue sancionado con tres meses sin poder ejercer la capitanía del equipo.