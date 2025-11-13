sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 13:25
Salud.

Semana de Hemoterapia: mural interactivo, colecta y estudios médicos

Técnicos de hemoterapia brindaron información, tests que se realizan a cada donante y cómo consultar resultados. Quién puede donar y a quién.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dia Mundial de Donante de Sangre .jpg
Donación de Sangre Grupo y Factor

En el marco de la Semana del Técnico en Hemoterapia, el Hospital Pablo Soria y el Centro Regional de Hemoterapia continuaron la campaña de concientización con un mural interactivo “Héroes de la cadena de vida” y una colecta de sangre abierta a la comunidad. Técnicas y técnicos, entre ellos Romina Robles y Sofía Pucs, acercaron información sobre enfermedades pesquisadas, grupos y factor, y los pasos para donar.

La respuesta vecinal fue muy buena, destacaron, y renovaron el llamado a sumarse a “dar vida” con una donación segura y solidaria. Además, recordaron que a cada donante se le realizan estudios de laboratorio (HIV, hepatitis B, y otros análisis de rutina) cuyos resultados pueden descargarse online a los tres días.

Requisitos básicos para donar

  • Sentirse saludable el día de la donación.

  • Dormir 8 horas la noche previa.

  • Sin alcohol en las últimas 24 h.

  • No fumar 2 horas antes.

  • Ser mayor de 18 años (y cumplir con peso/condiciones generales indicadas por el servicio).

  • Presentar documento.

Si algún estudio detecta un resultado a confirmar, el equipo de hemoterapia informa de forma privada y personal y orienta los pasos a seguir.

Guía rápida: ¿Quién puede donar sangre y a quién? (ABO y factor Rh)

¿Quién puede donar sangre y a quién? grupo y fator

¿Quién puede donar a quién?

Por grupo A - B - O

  • O: dona a O, A, B, AB | recibe de O.

  • A: dona a A, AB | recibe de A, O.

  • B: dona a B, AB | recibe de B, O.

  • AB: dona a AB | recibe de A, B, AB, O.

Por factor Rh

  • Rh negativo (–) puede donar a Rh – y Rh +; recibe solo de Rh –.

  • Rh positivo (+) recibe de Rh + y Rh –; dona a Rh +.

Combinando ABO+Rh (ejemplos prácticos)

  • O–: donante universal (para todos); recibe solo de O–.

  • O+: dona a todos los Rh+ de cualquier grupo; recibe de O+ y O–.

  • A–: dona a A–, A+, AB–, AB+; recibe de A– u O–.

  • A+: dona a A+ y AB+; recibe de A+, A–, O+, O–.

  • B–: dona a B–, B+, AB–, AB+; recibe de B– u O–.

  • B+: dona a B+ y AB+; recibe de B+, B–, O+, O–.

  • AB–: dona a AB– y AB+; recibe de A–, B–, AB–, O–.

  • AB+: receptor universal (recibe de todos); dona solo a AB+.

Donación de Sangre Grupo y Factor

¿Qué estudios se realizan al donante?

Se efectúan pruebas serológicas obligatorias (HIV, hepatitis B —entre otras—), grupo y factor, y controles generales de seguridad. Los resultados quedan disponibles en la web del servicio a los 3 días.

Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

