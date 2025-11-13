Semana de Hemoterapia: mural interactivo, colecta y estudios médicos

En el marco de la Semana del Técnico en Hemoterapia, el Hospital Pablo Soria y el Centro Regional de Hemoterapia continuaron la campaña de concientización con un mural interactivo “Héroes de la cadena de vida” y una colecta de sangre abierta a la comunidad. Técnicas y técnicos, entre ellos Romina Robles y Sofía Pucs, acercaron información sobre enfermedades pesquisadas, grupos y factor, y los pasos para donar.
La respuesta vecinal fue muy buena, destacaron, y renovaron el llamado a sumarse a “dar vida” con una donación segura y solidaria. Además, recordaron que a cada donante se le realizan estudios de laboratorio (HIV, hepatitis B, y otros análisis de rutina) cuyosresultados pueden descargarse online a los tres días.
Requisitos básicos para donar
Sentirse saludable el día de la donación.
Dormir 8 horas la noche previa.
Sin alcohol en las últimas 24 h.
No fumar 2 horas antes.
Ser mayor de 18 años (y cumplir con peso/condiciones generales indicadas por el servicio).
Presentar documento.
Si algún estudio detecta un resultado a confirmar, el equipo de hemoterapia informa de forma privada y personal y orienta los pasos a seguir.
Guía rápida: ¿Quién puede donar sangre y a quién? (ABO y factor Rh)
¿Quién puede donar sangre y a quién? grupo y fator
¿Quién puede donar a quién?
Por grupo A - B - O
O: dona a O, A, B, AB | recibe de O.
A: dona a A, AB | recibe de A, O.
B: dona a B, AB | recibe de B, O.
AB: dona a AB | recibe de A, B, AB, O.
Por factor Rh
Rh negativo (–) puede donar a Rh – y Rh +; recibe solo de Rh –.
Rh positivo (+)recibe de Rh + y Rh –; dona a Rh +.
Combinando ABO+Rh (ejemplos prácticos)
O–: donante universal (para todos); recibe solo de O–.
O+: dona a todos los Rh+ de cualquier grupo; recibe de O+ y O–.
A–: dona a A–, A+, AB–, AB+; recibe de A– u O–.
A+: dona a A+ y AB+; recibe de A+, A–, O+, O–.
B–: dona a B–, B+, AB–, AB+; recibe de B– u O–.
B+: dona a B+ y AB+; recibe de B+, B–, O+, O–.
AB–: dona a AB– y AB+; recibe de A–, B–, AB–, O–.
AB+: receptor universal (recibe de todos); dona solo a AB+.
¿Qué estudios se realizan al donante?
Se efectúan pruebas serológicas obligatorias (HIV, hepatitis B —entre otras—), grupo y factor, y controles generales de seguridad. Los resultados quedan disponibles en la web del servicio a los 3 días.