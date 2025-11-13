Semana de Hemoterapia: mural interactivo, colecta y estudios médicos

En el marco de la Semana del Técnico en Hemoterapia, el Hospital Pablo Soria y el Centro Regional de Hemoterapia continuaron la campaña de concientización con un mural interactivo “Héroes de la cadena de vida” y una colecta de sangre abierta a la comunidad. Técnicas y técnicos, entre ellos Romina Robles y Sofía Pucs, acercaron información sobre enfermedades pesquisadas, grupos y factor, y los pasos para donar.

La respuesta vecinal fue muy buena, destacaron, y renovaron el llamado a sumarse a “dar vida” con una donación segura y solidaria. Además, recordaron que a cada donante se le realizan estudios de laboratorio (HIV, hepatitis B, y otros análisis de rutina) cuyos resultados pueden descargarse online a los tres días.

Requisitos básicos para donar Sentirse saludable el día de la donación.

Dormir 8 horas la noche previa.

Sin alcohol en las últimas 24 h.

No fumar 2 horas antes.

Ser mayor de 18 años (y cumplir con peso/condiciones generales indicadas por el servicio).

Presentar documento. Si algún estudio detecta un resultado a confirmar, el equipo de hemoterapia informa de forma privada y personal y orienta los pasos a seguir.

Guía rápida: ¿Quién puede donar sangre y a quién? (ABO y factor Rh) ¿Quién puede donar sangre y a quién? grupo y fator ¿Quién puede donar a quién? Por grupo A - B - O O : dona a O, A, B, AB | recibe de O .

A : dona a A, AB | recibe de A, O .

B : dona a B, AB | recibe de B, O .

AB: dona a AB | recibe de A, B, AB, O. Por factor Rh Rh negativo (–) puede donar a Rh – y Rh + ; recibe solo de Rh – .

Rh positivo (+) recibe de Rh + y Rh –; dona a Rh +. Combinando ABO+Rh (ejemplos prácticos) O– : donante universal (para todos); recibe solo de O– .

O+ : dona a todos los Rh+ de cualquier grupo; recibe de O+ y O– .

A– : dona a A–, A+, AB–, AB+ ; recibe de A– u O– .

A+ : dona a A+ y AB+ ; recibe de A+, A–, O+, O– .

B– : dona a B–, B+, AB–, AB+ ; recibe de B– u O– .

B+ : dona a B+ y AB+ ; recibe de B+, B–, O+, O– .

AB– : dona a AB– y AB+ ; recibe de A–, B–, AB–, O– .

AB+: receptor universal (recibe de todos); dona solo a AB+. Donación de Sangre Grupo y Factor ¿Qué estudios se realizan al donante? Se efectúan pruebas serológicas obligatorias (HIV, hepatitis B —entre otras—), grupo y factor, y controles generales de seguridad. Los resultados quedan disponibles en la web del servicio a los 3 días.

