Javier Milei presentará el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei presentará personalmente el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre , fecha límite establecida para que el Poder Ejecutivo envíe la iniciativa al Congreso.

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La Casa Rosada decidió que nuevamente sea el mandatario quien exponga los principales lineamientos económicos y fiscales para el próximo año . De esta manera, Milei regresará al recinto para una presentación presupuestaria después de dos años.

El Presidente había utilizado este formato el 15 de septiembre de 2024, cuando defendió ante los diputados el proyecto de Presupuesto 2025. En 2025, en cambio, el Gobierno optó por presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada.

En el oficialismo explicaron que la decisión busca concentrar en Milei la comunicación del programa económico y volver a colocar al equilibrio fiscalcomo uno de los principales ejes de la gestión.

El Ejecutivo pretende que el Presupuesto permita fijar las prioridades económicas para 2027, un año atravesado por las elecciones presidenciales. Además, considera clave llegar a los comicios con una ley de Presupuesto vigente y evitar una nueva prórroga.

El antecedente inmediato fue diferente. El proyecto de Presupuesto 2025 no consiguió la aprobación del Congreso, mientras que el correspondiente a 2026 fue sancionado durante las sesiones extraordinarias de diciembre y se convirtió en el primer presupuesto aprobado durante la administración de Milei.

Negociación con los gobernadores

La presentación del proyecto se producirá en medio de una negociación más amplia entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los bloques aliados.

La distribución de recursos, las obras públicas y los programas destinados a las provincias volverán a formar parte de las conversaciones. En este escenario, el Presupuesto funcionará como un marco para ordenar los reclamos de los mandatarios provinciales y avanzar en acuerdos legislativos.

Esta negociación se superpondrá además con la estrategia del Gobierno para suspender las PASO antes del comienzo formal del año electoral.

La Casa Rosada busca alcanzar acuerdos con el PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales. Para ello, los recursos y proyectos de interés para las provincias aparecen como parte de la negociación política.

Las reformas antes del Presupuesto

Aunque el Presupuesto 2027 será uno de los principales desafíos legislativos, el Gobierno no pretende que su tratamiento absorba de inmediato toda la agenda parlamentaria.

Antes, el Ejecutivo busca avanzar con iniciativas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el super-RIGI y la reforma política.

La estrategia oficial apunta a cerrar primero acuerdos sobre estas iniciativas y, especialmente, avanzar con la suspensión de las PASO.

En Diputados, mientras tanto, el oficialismo deberá definir cómo organizar el debate después de la presentación presidencial. El Presupuesto requiere acuerdos más amplios que otras iniciativas debido a la distribución de partidas, las transferencias a las provincias y las proyecciones macroeconómicas.

La exposición de Milei el 15 de septiembre marcará así el inicio de una de las principales negociaciones legislativas antes de las elecciones de 2027. El Presidente buscará defender su programa económico y fiscal, mientras la mesa política del Gobierno intentará avanzar previamente con las reformas económicas y la suspensión de las PASO.