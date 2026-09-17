La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , volvió a expresar sus diferencias por los cambios vinculados a discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y cuestionó la falta de coordinación previa dentro del oficialismo.

La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En diálogo con A24, Bullrich aseguró que las modificaciones no habían sido anticipadas durante una reunión política previa.

“Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto” , afirmó. La senadora sostuvo que el tema tiene una fuerte sensibilidad social y cuestionó que el contenido fuera conocido por los legisladores recién después del ingreso del proyecto al Congreso.

La exministra también hizo referencia a las dificultades que este tipo de situaciones pueden generar para el oficialismo al momento de construir mayorías parlamentarias. “El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no” , señaló. Luego agregó: “En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”.

Presupuesto 2027: Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad

Bullrich profundizó sus críticas y sostuvo: “Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”.

La legisladora explicó que, a su entender, cambios de esta magnitud deberían ser analizados previamente por quienes luego tendrán que negociar los votos necesarios en el Congreso. “El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”, sostuvo.

Consultada específicamente sobre la responsabilidad del ministro de Economía, Luis Caputo, Bullrich evitó atribuirle personalmente la decisión: “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.

Los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027

El capítulo VI del proyecto de Presupuesto comprende los artículos 36 al 41 e introduce modificaciones sobre las leyes 27.793 y 24.901, relacionadas con pensiones y prestaciones para personas con discapacidad.

Entre los puntos incluidos, el artículo 36 establece una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, mientras que el artículo 37 plantea que esa prestación sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado.

También se proponen cambios sobre el sistema utilizado para determinar los aranceles de las prestaciones. El artículo 39 establece que la universalidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas no implicará valores homogéneos entre jurisdicciones y financiadores.

Reclamo por mayor coordinación dentro del Gobierno

Bullrich también advirtió que la falta de discusión previa puede afectar la relación con los bloques que colaboran con el oficialismo para aprobar proyectos. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, había señalado anteriormente en Radio Rivadavia. Además, reclamó que la mesa política sea un espacio “donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”.