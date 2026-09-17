La economía cayó 0,6% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados.

La economía argentina mostró un retroceso durante el segundo trimestre de 2026. Según el informe difundido por el Indec, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,6% frente al trimestre anterior, aunque acumuló una suba interanual del 2%.

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A pesar de la caída trimestral, el informe del Indec destaca que “ la tendencia ciclo presenta una variación positiva de 0,8% ”, lo que muestra que la evolución subyacente de la actividad mantiene una trayectoria ascendente.

Por otra parte, durante el primer semestre de 2026 , el PIB acumuló un crecimiento del 2,2% en comparación con igual período del año pasado.

En cuanto a la demanda, los distintos componentes tuvieron comportamientos diferentes durante el segundo trimestre. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron 2,5% respecto del primer trimestre, en términos reales y con ajuste estacional.

Por el contrario, el consumo privado retrocedió 2,4%, el consumo público 2,3% y la formación bruta de capital fijo 0,8%, mientras que las importaciones bajaron 3,5%.

Al comparar con el segundo trimestre de 2025, el comportamiento de la demanda fue heterogéneo. Las exportaciones lideraron el crecimiento con un aumento del 13,7%, seguidas por el consumo privado, que avanzó 0,4%.

Por su parte, el consumo público retrocedió 4,1%, mientras que la formación bruta de capital fijo se contrajo 11,1%, la mayor caída entre los componentes analizados.

El desglose por origen muestra que la caída de la inversión se extendió tanto a los bienes producidos en el país como a los importados. La maquinaria y el equipo nacional disminuyeron 15,5%, frente a una baja del 15% en su componente importado.

En el equipo de transporte, los retrocesos fueron de 20,4% y 24,9%, respectivamente. Los datos reflejan, de esta manera, un deterioro generalizado de la inversión, sin diferencias significativas según el origen de los bienes.

Cuáles son los sectores que más crecieron y los más golpeados

El desempeño de los distintos sectores de la economía presentó un panorama diferente al de la demanda agregada en la comparación interanual.

La pesca fue la actividad que más creció, con una suba del 44,7%, mientras que la explotación de minas y canteras aumentó 16,4% y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un avance del 6,9% respecto del mismo período de 2025.

Entre las actividades que también presentaron una evolución positiva se ubicaron la intermediación financiera, con un crecimiento del 4,8%, y electricidad, gas y agua, que avanzó 5%.

En tanto, hoteles y restaurantes junto con transporte, almacenamiento y comunicaciones registraron una suba de 1,6%. Más atrás quedaron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un incremento de 0,7%, y la construcción, que creció 0,2%.

En el otro extremo, la industria manufacturera fue una de las actividades con peor desempeño, al registrar una caída del 2,1% interanual. También mostraron retrocesos la administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que descendieron 1,4%.

Por su parte, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales tuvieron una baja del 0,9% frente al mismo trimestre de 2025.

El comercio mayorista, minorista y las reparaciones también tuvo un desempeño prácticamente estable en la comparación interanual. El informe oficial lo describió como “una variación positiva cercana a cero respecto al mismo trimestre del año anterior”.