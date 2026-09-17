jueves 17 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2026 - 18:32
Economía.

La economía cayó 0,6% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados

La economía registró una caída del 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto del período enero-marzo, aunque mostró un avance del 2% frente al mismo trimestre del año pasado.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La economía cayó 0,6% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados.&nbsp;

La economía cayó 0,6% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados. 

La economía argentina mostró un retroceso durante el segundo trimestre de 2026. Según el informe difundido por el Indec, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,6% frente al trimestre anterior, aunque acumuló una suba interanual del 2%.

Lee además
El próximo lunes, la misión del FMI llegará a Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: AP Foto/Gustavo Garello)
Economía.

El FMI llega a Argentina: reservas y superávit bajo la lupa
Trabajo informal (imagen creada con IA). video
Economía.

Trabajo informal en Jujuy: por qué los niveles son altos y a quiénes afecta más

La economía cayó 0,6% en el segundo trimestre

A pesar de la caída trimestral, el informe del Indec destaca que “la tendencia ciclo presenta una variación positiva de 0,8%”, lo que muestra que la evolución subyacente de la actividad mantiene una trayectoria ascendente.

Por otra parte, durante el primer semestre de 2026, el PIB acumuló un crecimiento del 2,2% en comparación con igual período del año pasado.

En cuanto a la demanda, los distintos componentes tuvieron comportamientos diferentes durante el segundo trimestre. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron 2,5% respecto del primer trimestre, en términos reales y con ajuste estacional.

Por el contrario, el consumo privado retrocedió 2,4%, el consumo público 2,3% y la formación bruta de capital fijo 0,8%, mientras que las importaciones bajaron 3,5%.

Al comparar con el segundo trimestre de 2025, el comportamiento de la demanda fue heterogéneo. Las exportaciones lideraron el crecimiento con un aumento del 13,7%, seguidas por el consumo privado, que avanzó 0,4%.

Por su parte, el consumo público retrocedió 4,1%, mientras que la formación bruta de capital fijo se contrajo 11,1%, la mayor caída entre los componentes analizados.

El desglose por origen muestra que la caída de la inversión se extendió tanto a los bienes producidos en el país como a los importados. La maquinaria y el equipo nacional disminuyeron 15,5%, frente a una baja del 15% en su componente importado.

En el equipo de transporte, los retrocesos fueron de 20,4% y 24,9%, respectivamente. Los datos reflejan, de esta manera, un deterioro generalizado de la inversión, sin diferencias significativas según el origen de los bienes.

Cuáles son los sectores que más crecieron y los más golpeados

El desempeño de los distintos sectores de la economía presentó un panorama diferente al de la demanda agregada en la comparación interanual.

La pesca fue la actividad que más creció, con una suba del 44,7%, mientras que la explotación de minas y canteras aumentó 16,4% y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un avance del 6,9% respecto del mismo período de 2025.

Entre las actividades que también presentaron una evolución positiva se ubicaron la intermediación financiera, con un crecimiento del 4,8%, y electricidad, gas y agua, que avanzó 5%.

En tanto, hoteles y restaurantes junto con transporte, almacenamiento y comunicaciones registraron una suba de 1,6%. Más atrás quedaron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un incremento de 0,7%, y la construcción, que creció 0,2%.

En el otro extremo, la industria manufacturera fue una de las actividades con peor desempeño, al registrar una caída del 2,1% interanual. También mostraron retrocesos la administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que descendieron 1,4%.

Por su parte, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales tuvieron una baja del 0,9% frente al mismo trimestre de 2025.

El comercio mayorista, minorista y las reparaciones también tuvo un desempeño prácticamente estable en la comparación interanual. El informe oficial lo describió como “una variación positiva cercana a cero respecto al mismo trimestre del año anterior”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El FMI llega a Argentina: reservas y superávit bajo la lupa

Trabajo informal en Jujuy: por qué los niveles son altos y a quiénes afecta más

Cambia la Libreta AUH: cómo se acreditarán ahora los controles de salud y la escolaridad

El pueblo correntino donde la naturaleza y las tradiciones se encuentran a orillas del Iberá

Polémica entre Santiago del Estero y Tucumán: rechazan declarar héroe nacional a Bernabé Aráoz

Lo que se lee ahora
ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs
De cumple.

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)
Jujuy.

Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán

Desfile de carrozas de la FNE 2026 (Archivo)
Jujuy.

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

FNE 2026: Desfile Bienvenida Primavera.
FNE 2026.

Bienvenida Primavera: Jujuy dio inicio a la edición 75 de la Fiesta Nacional de Los Estudiantes

Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidadde donantes video
Jujuy.

Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidad de donantes

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs
De cumple.

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel