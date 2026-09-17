El pueblo correntino donde la naturaleza y las tradiciones se encuentran a orillas del Iberá

El pueblo correntino donde la naturaleza y la tradición se encuentran a orillas del Iberá.

A lo largo y ancho del país existen pequeños destinos que permanecen alejados de los grandes circuitos turísticos y que son ideales para unas escapadas marcadas por la calma , las tradiciones y la hospitalidad de sus habitantes. Entre esos rincones se encuentra Concepción del Yaguareté Corá , un pueblo que reúne buena parte de esos atractivos.

País. El pueblo de Salta que parece colgado de la montaña y es ideal para descubrir entre caminatas

En el territorio correntino se encuentra esta pequeña localidad, situada en las cercanías del Portal Carambola , uno de los accesos a los Esteros del Iberá .

El crecimiento del turismo de naturaleza se convirtió en un motor importante para la comunidad, que recibe a quienes llegan con sus tradiciones , costumbres y una identidad cultural muy arraigada. A unos 190 kilómetros de la ciudad de Corrientes , el pueblo invita además a conocer un pasado cargado de acontecimientos y personajes históricos , entre ellos Manuel Belgrano y la figura del Tamborcito de Tacuarí .

El Gran Parque Iberá abarca unas 700.000 hectáreas y reúne dos importantes espacios de conservación: el Parque Nacional y el Parque Provincial .

A una escala todavía mayor, la Reserva Natural del Iberá contempla tanto estas dos áreas protegidas como distintos sectores pertenecientes a propietarios particulares. De esta manera, el territorio destinado a preservar este enorme ecosistema alcanza aproximadamente 1.300.000 hectáreas, conformando uno de los grandes espacios naturales de la región.

Dónde queda Concepción del Yaguareté Corá

Dentro del territorio correntino se encuentra esta histórica localidad, que funciona como centro administrativo tanto del municipio de Concepción como del departamento que lleva el mismo nombre.

Su origen se remonta a los primeros tiempos de la provincia, por lo que integra el grupo de las poblaciones más antiguas de Corrientes. Desde la capital provincial la separan aproximadamente 189 kilómetros.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Concepción del Yaguareté Corá?

Explorar sectores más alejados y poco transitados de la Reserva Natural de los Esteros del Iberá ingresando por el Portal Carambola .

más alejados y poco transitados de la ingresando por el . Participar de la Fiesta del Peón Rural , una celebración tradicional que tiene lugar durante el primer fin de semana de mayo .

, una que tiene lugar durante el . Recorrer los esteros a bordo de una canoa o mediante una lancha a botador para observar de cerca la fauna característica del lugar, como carpinchos, yacarés, ciervos y zorros, además de numerosas especies de aves de llamativos colores.

Disfrutar de distintas propuestas al aire libre , entre ellas cabalgatas , senderismo y recorridos en kayak por los ambientes naturales de la zona.

, entre ellas , y recorridos en por los de la zona. Hacer una pausa para comer en el refugio Lechuza Cuá , ubicado en pleno paisaje de los esteros . La construcción, realizada con muros de pirí y una cubierta de paja colorada , ofrece la posibilidad de probar platos propios de la cocina regional y descansar después del almuerzo en un tradicional catre , protegido del sol por la sombra de un enorme timbó .

en el , ubicado en pleno paisaje de los . La construcción, realizada con muros de y una cubierta de , ofrece la posibilidad de probar platos propios de la y descansar después del almuerzo en un tradicional , protegido del sol por la sombra de un enorme . Acercarse al Centro de Interpretación , un espacio donde Juan Moreira propone conocer la evolución de la región mediante fotografías, mapas y distintos relatos históricos. Allí también se puede obtener información sobre el Parque Iberá , sus especies vegetales y animales, además de descubrir cómo es la vida cotidiana de las comunidades que habitan este entorno natural .

, un espacio donde propone conocer la mediante fotografías, y distintos relatos históricos. Allí también se puede obtener información sobre el , sus especies vegetales y animales, además de descubrir cómo es la de las comunidades que habitan este . Recorrer el Museo Temático Infantil La Pilarcita, una propuesta impulsada por la escritora correntina Marily Morales Segovia. En su interior se conserva una muestra compuesta por más de 400 muñecas, reunidas como homenaje a Pilar Zaracho, una niña a la que los habitantes de la comunidad consideran santa.

Dar un paseo por las calles de la localidad y disfrutar de su particular paisaje, marcado por caminos de arena y una abundante vegetación . En las plazas y veredas crecen numerosos ejemplares de lapachos , timbós , ceibos y jacarandás , que aportan sombra y color al recorrido.

y disfrutar de su particular paisaje, marcado por y una abundante . En las plazas y veredas crecen numerosos ejemplares de , , y , que aportan al recorrido. Completar la visita con un recorrido por otros espacios dedicados a preservar la memoria local, entre ellos el Museo Histórico y el Museo de Campo y la Vida Rural Correntina.

Cómo llegar a Concepción del Yaguareté Corá

Para viajar desde Buenos Aires hasta Concepción, Corrientes, el recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 9 y avanzando aproximadamente 90 kilómetros hasta empalmar con la Ruta Nacional 12. Luego se deben recorrer otros 86 kilómetros para acceder a la Ruta Nacional 14. Desde allí, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 119 y posteriormente por la Ruta Nacional 123.

Más adelante, es necesario incorporarse nuevamente a la Ruta Nacional 12 y recorrer unos 73 kilómetros antes de tomar la Ruta Nacional 118. Finalmente, se debe seguir por el Camino de Acceso durante aproximadamente 27 kilómetros, hasta llegar a la localidad de Concepción, en la provincia de Corrientes.