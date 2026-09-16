FNE 2026: cómo será el ingreso de menores a los boliches

Durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) regirá un régimen especial para el ingreso de adolescentes y jóvenes a los boliches de Jujuy. La medida permitirá que jóvenes de 16 y 17 años puedan asistir sin autorización de sus padres, siempre que concurran a locales habilitados.

Jujuy. Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán

Guillermo Leaño, jefe de la Dirección Administrativa Digital, explicó cómo funcionará la modalidad y cuáles serán los controles previstos durante las noches de la FNE. “ Comienza a partir del viernes hasta el sábado inclusive , hasta que finaliza la fiesta”, indicó sobre el período en el que estará vigente el régimen especial.

Uno de los principales cambios tiene que ver con la autorización que anteriormente debían presentar los adolescentes para ingresar. “Van a poder ingresar a los boliches los menores de 16 a 18 años . Antes era con autorización del progenitor, ahora sin esa autorización, es lo que prevé la ley”, explicó Leaño.

El funcionario aclaró que se trata de una disposición excepcional vinculada exclusivamente con las actividades de la Semana del Estudiante. “Es un régimen especial que se habilita únicamente para la Semana del Estudiante” , detalló.

Los mayores de edad tendrán una pulsera identificatoria

Para diferenciar a los mayores de edad dentro de los locales bailables, los organizadores deberán entregarles una pulsera identificatoria al momento del ingreso. “Una vez dentro, solamente a los mayores de edad se les va a colocar una pulsera identificatoria de papel, que son los únicos que van a poder comprar y consumir eventualmente bebida alcohólica, porque justamente los menores no pueden consumir bebida alcohólica”, señaló.

Leaño explicó que la identificación estará a cargo de cada establecimiento. “Cada vez que ingresen, toda persona que sea mayor de edad, el propio organizador del evento, del bailable, del boliche, le tiene que suministrar la pulsera. Ingresan y ya ingresan con la pulsera”, afirmó.

La decisión de identificar a los adultos y no a los menores responde a la cantidad de adolescentes que concurren a estos espacios durante la FNE. “Es más fácil poner a los mayores porque la concurrencia es masiva de menores, no de mayores en esa semana. Justamente, para que cuando vayan a la barra, la única forma de identificar es a los mayores y no a los menores”, explicó.

FNE 2026: cómo será el ingreso de menores a los boliches (Foto generada con IA)

¿Hasta qué hora podrán funcionar los boliches en la FNE 2026?

Los horarios habilitados durante este régimen especial estarán comprendidos entre las 22 y las 5.30. “Los horarios van a estar comprendidos entre las 22, que es el horario de inicio, y hasta las 5.30”, precisó Leaño.

Desde el área también remarcaron que los eventos deberán desarrollarse únicamente en establecimientos autorizados. “El permiso como tal tiene que ser en un lugar habilitado”, sostuvo Leaño. Según explicó, en los últimos años no se registraron inconvenientes relevantes vinculados con fiestas realizadas fuera de espacios autorizados durante la celebración estudiantil. “No hubo antecedentes, esto ya hace cuatro años, en el área, y no hubo antecedentes de fiestas por fuera, porque aprovechan justamente que vienen todos los chicos de diferentes puntos de la provincia y asisten a los boliches que realmente están habilitados”, señaló.

DNI obligatorio para acreditar la edad

Quienes concurran a los boliches deberán acreditar su identidad y edad al momento del ingreso. “Siempre, para acreditar la identidad, que tiene 16 años y que no tiene menos de 16, se le pide el DNI, ya sea físico o a través de la app Mi Argentina”, explicó Leaño.

De esta manera, los controles buscarán garantizar que únicamente ingresen adolescentes que cumplan con la edad mínima establecida y que el consumo de alcohol quede restringido a los mayores de edad.