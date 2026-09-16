Caso Pinto sobre Ruta 66: la defensa cuestiona el dolo eventual y pide testigos

La defensa del conductor investigado por el choque fatal del 8 de mayo en Ruta 66 respondió al reciente cambio de imputación y ratificó que, desde su postura, se trató de un accidente. Los abogados Gustavo y Agustín Reynoso pidieron además la colaboración de personas que hayan presenciado el siniestro en el que murieron José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz y sus dos hijas resultaron gravemente heridas.

Policiales. Ruta 34 en Jujuy: decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

La Fiscalía modificó recientemente la calificación y ahora investiga al conductor por doble homicidio con dolo eventual consumado y lesiones graves , una figura más gravosa que la imputación inicial por homicidio culposo.

“ Es una nueva valoración que hace el agente fiscal respecto de pruebas que ya se habían producido en el legajo ”, explicó la defensa en diálogo con Canal 4.

Los abogados remarcaron que mantendrán la misma teoría planteada desde el inicio del expediente.

“Nosotros creemos firmemente que esto se trata de un accidente” “Nosotros creemos firmemente que esto se trata de un accidente”

La defensa pide que aparezcan testigos del choque

Uno de los puntos centrales de la estrategia será intentar sumar testimonios de personas que circulaban por Ruta 66 cuando ocurrió el impacto. Los abogados indicaron que no existen cámaras que hayan registrado el momento exacto del choque, aunque sí habría imágenes de sectores cercanos.

“Convocamos a la ciudadanía, a quienes hayan presenciado el accidente del día 8 de mayo de 2026, a que se presenten a colaborar con esta investigación” “Convocamos a la ciudadanía, a quienes hayan presenciado el accidente del día 8 de mayo de 2026, a que se presenten a colaborar con esta investigación”

Según explicaron, en redes sociales aparecieron comentarios de personas que aseguraron haber circulado delante o detrás de los vehículos involucrados. “Hay gente que comenta haber estado, que estaba un auto atrás, un auto adelante, que vieron pasar y que vieron cómo se dio la cuestión”, afirmaron.

La defensa considera que esos testimonios podrían aportar información sobre la maniobra previa a que la camioneta cruzara de carril.

“Quien haya visto qué es lo que sucedió quizás pueda confirmar la teoría que esta defensa viene planteando desde el primer momento” “Quien haya visto qué es lo que sucedió quizás pueda confirmar la teoría que esta defensa viene planteando desde el primer momento”

También insistieron en que quienes tengan información no deben temer presentarse ante la Justicia.

“La gente tiene que entender que esto también es cuestión de colaborar con la Justicia. El ciudadano que vio tiene no solo la obligación legal, sino moral de asistir y decir qué vio”, señalaron.

Qué cambia con la nueva imputación

Los abogados explicaron que el cambio de calificación abre una nueva etapa dentro de la investigación y amplía nuevamente los tiempos disponibles para ejercer la defensa frente a una acusación diferente. “Al haberse operado este cambio de imputación, es como que renacen los plazos. Cambio lo que te imputo y te doy más tiempo para que te defiendas”, explicaron.

La discusión central estará ahora en determinar si las pruebas permiten sostener el dolo eventual, es decir, si el conductor comprendía el riesgo concreto de su conducta y, aun así, continuó actuando, o si lo ocurrido debe mantenerse dentro de una figura culposa, como sostiene la defensa.

Los letrados también expresaron respeto por las víctimas y sus familiares.

“Ha sido un hecho dañoso, horrible, triste y penoso, que no se puede pasar por alto de ninguna forma. Deseamos que las chicas se recuperen lo más posible y que el dolor amengüe un poco” “Ha sido un hecho dañoso, horrible, triste y penoso, que no se puede pasar por alto de ninguna forma. Deseamos que las chicas se recuperen lo más posible y que el dolor amengüe un poco”

Sin embargo, cerraron ratificando su posición: “Para nosotros ha sido un accidente, un accidente terrorífico”.

El choque ocurrió el 8 de mayo de 2026 sobre Ruta Nacional 66, cuando la camioneta investigada habría cruzado hacia el carril contrario e impactó frontalmente contra el vehículo en el que viajaban Pinto, su esposa y sus dos hijas. El matrimonio murió y las jóvenes sufrieron heridas de gravedad.