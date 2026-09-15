martes 15 de septiembre de 2026
15 de septiembre de 2026 - 12:58
en vivo Minuto a minuto.

FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

La FNE 2026 ya empezó a sentirse con fuerza en las calles de San Salvador de Jujuy con el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carroza en Ciudad Cultural -&nbsp; Desde Caspalá a la FNE 2026

Carroza en Ciudad Cultural -  Desde Caspalá a la FNE 2026

EN VIVO

El operativo de traslado se desarrolla este martes 15, de 8 a 19, y continuará el miércoles 16, de 9 a 16. Durante ambas jornadas habrá acompañamiento de Seguridad Vial y controles en los distintos corredores utilizados por las estructuras, por lo que se pide a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia, respetar las indicaciones y acompañar con paciencia el paso de los carroceros.

Minuto a minuto: las carrozas llegan a Ciudad Cultural

Durante este martes iremos siguiendo EN VIVO la salida de los colegios, los recorridos, las llegadas desde el interior, los operativos de tránsito y el ingreso de cada estructura a Ciudad Cultural.

EMDEI

Trasladan carrozas de la Escuela de Comercio de Palpalá

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó el traslado de dos carrozas de la Escuela de Comercio de Palpalá hacia Ciudad Cultural, en el marco de la FNE 2026.

El recorrido previsto incluye avenida Catalano, avenida Río de la Plata, avenida Juan José Paso, Ruta Nacional 66 y Ruta Nacional 9. Personal de Seguridad Vial escolta el traslado y pidió a los conductores circular con precaución por los sectores mencionados.

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Colegio Secundario N° 57 de Caspalá

Bachillerato N° 19 de Yala

Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro de Jujuy

Colegio Secundario N° 54

El "Secu 54" llega de Alto Comedero

Pablo Pizurno

Carroza en Ciudad Cultural - Pablo Pizurno - FNE

Carroza en Ciudad Cultural - Pablo Pizurno - FNE

APREM lleva a la FNE su primera carroza inclusiva

La institución APREM, que trabaja junto a chicos con discapacidad, inició el traslado de su carroza hacia Ciudad Cultural para participar de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Se trata de la primera carroza inclusiva realizada por la institución, un proyecto que demandó meses de trabajo y compromiso de toda su comunidad. La propuesta busca promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad en una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

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Trasladan la carroza de la Técnica de Maimará hacia Ciudad Cultural

En el marco de la FNE 2026, la Policía informó el traslado de una carroza de la Escuela Técnica N° 1 General Manuel Belgrano de Maimará hacia Ciudad Cultural.

El recorrido será desde la localidad de Maimará, por Ruta Nacional 9, en sentido norte-sur. Seguridad Vial escolta la carroza y pidió a los conductores circular con precaución por el sector.

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Llegó la primera carroza

Los chicos del Centro Polivalente de Arte llegaron con su carroza a Ciudad Cultural. pasadas las 10 de la mañana, Ciudad Cultural comenzó a vestirse de FNE 2026 con la presencia de "Los Coyas".

A lo largo de la mañana y la tarde, 44 instituciones se sumarán al predio.

Carroceros del Centro Polivalente de Arte en Ciudad Cultural

Carroceros del Centro Polivalente de Arte en Ciudad Cultural

Trasladan la carroza del Secundario 43 hacia Ciudad Cultural

La Policía de la Provincia informó que se realiza el traslado de la carroza del Colegio Secundario N°43 de Alto Comedero hacia Ciudad Cultural, por lo que pidieron a los conductores circular con precaución.

El recorrido previsto incluye:

  • avenida Forestal
  • puente derivador
  • Ruta Nacional 66
  • Ruta 9, en sentido sur-norte

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FNE 2026: recuerdan normas de seguridad para circular con carrozas

En el marco del traslado y exhibición de carrozas de la FNE 2026, recordaron las medidas de seguridad obligatorias para instituciones, carroceros y la comunidad en general.

  • Prohibición de menores y adultos sobre las carrozas: Se recuerda que está estrictamente prohibido que niños, niñas o adolescentes permanezcan o viajen sobre la estructura de la carroza durante los desplazamientos.
  • Elementos de señalización vehicular: Es requisito indispensable que el vehículo o la estructura cuente con la correspondiente banderilla de señalización o, en su defecto, con la asistencia de balizas amarillas intermitentes para garantizar la visibilidad.
  • Prohibición de caravanas vehiculares: Queda totalmente restringida la realización de caravanas o acompañamientos con vehículos particulares durante los recorridos.

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Centro Polivalente de Arte, el primero en salir

El Centro Polivalente de Arte N°1 “Prof. Luis Alberto Martínez” fue uno de los primeros colegios de Capital en despedir su carroza y comenzar el recorrido hacia Ciudad Cultural. Los propios estudiantes acompañaron la estructura por las calles de San Salvador de Jujuy, caminando junto al trabajo que construyeron durante semanas y que ahora entra en la etapa más esperada: llegar al predio y prepararse para desfilar.

El Polivalente integra el Grupo A, donde ocupará el séptimo lugar, y competirá en la categoría carroza.

Piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas

En el marco de la FNE 2026, solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por rutas provinciales y nacionales debido al traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural. El movimiento de las estructuras estudiantiles se realizará durante dos jornadas.

Según informó el Ente Autárquico Permanente, el traslado será este martes 15 de septiembre, de 8:00 a 19:00, y el miércoles 16, de 9:00 a 16:00. Durante esos horarios habrá circulación de carrozas por distintos corredores viales de la provincia.

Desde la organización recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las indicaciones de los operativos, teniendo en cuenta las dimensiones de las estructuras y los vehículos utilizados para su traslado.

El ingreso de las carrozas forma parte de la etapa final de preparación antes del inicio de los desfiles, previstos desde el jueves 17 de septiembre en Ciudad Cultural. La agenda continuará hasta el sábado 26, con la entrega de premios.

  • martes 15 de septiembre, de 8:00 a 19:00,
  • miércoles 16, de 9:00 a 16:00

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FNE 2026: Centro Polivalente de Arte, el primero en salir

FNE 2026: Centro Polivalente de Arte, el primero en salir

Cuántas carrozas participarán de los desfiles de la FNE 2026

En esta edición participarán 84 instituciones, divididas en los grupos A y B. En total desfilarán 52 carruajes, 21 carrozas y 11 carrozas técnicas, que durante estas horas terminarán de concentrarse en Ciudad Cultural.

El primer gran encuentro será este miércoles 16 a las 18, con el Desfile Bienvenida Primavera, mientras que el jueves 17 comenzará la competencia con el Grupo A.

  • 52 carruajes
  • 21 carrozas
  • 11 carrozas técnicas
FNE 2026: carrozas llegan a Ciudad Cultural

FNE 2026: carrozas llegan a Ciudad Cultural

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