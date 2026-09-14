FNE 2026: estudiantes de Abra Pampa llegaron a San Salvador de Jujuy con su carroza

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) empieza a sentirse con fuerza en San Salvador de Jujuy y las delegaciones del interior ya comienzan a instalarse para vivir una experiencia que, para muchos estudiantes, será inolvidable. Entre ellas está la comunidad educativa del Polimodal N° 2 de Abra Pampa , que llegó a la capital con sus estudiantes y la estructura de su carroza.

Diego Ochoa , docente de la institución, contó en Arriba Jujuy que el grupo arribó el viernes al mediodía, mientras que el chasis llegó algunas horas después debido a distintas dificultades durante el recorrido.

“El viaje con el chasis fue bastante largo. Salieron cerca de las seis de la mañana y llegaron casi a las tres de la tarde” “El viaje con el chasis fue bastante largo. Salieron cerca de las seis de la mañana y llegaron casi a las tres de la tarde”

Durante el trayecto tuvieron que resolver cuestiones vinculadas a las medidas de seguridad del vehículo y continuar el recorrido con acompañamiento preventivo.

Se instalaron en el Club Luján

Una vez en San Salvador, la delegación encontró alojamiento en las instalaciones del Club Luján, donde permanecerá durante estos primeros días de trabajo.

El docente agradeció especialmente la predisposición de la institución y señaló que también cuentan con la colaboración de la Municipalidad de Abra Pampa para afrontar parte de los gastos de la estadía y el traslado.

Los estudiantes aprovechan las instalaciones para continuar con el armado de diferentes partes de la carroza. Debido a las bajas temperaturas de los últimos días, incluso pudieron trasladar parte de las tareas a sectores cubiertos.

“Nos dieron la posibilidad de utilizar la galería y la parte de arriba del comedor para seguir trabajando con el forrado y la estructura para el equipo de luces” “Nos dieron la posibilidad de utilizar la galería y la parte de arriba del comedor para seguir trabajando con el forrado y la estructura para el equipo de luces”

Una carroza construida entre todos

Rocío Carrizo, una de las estudiantes que integra el grupo de carroceros y además es representante de la institución, explicó que el trabajo se encuentra dividido en diferentes equipos.

“Avanzamos todos los días un poquito. Estamos divididos en secciones: un grupo trabaja en las plumas, otro en otras partes y así vamos avanzando” “Avanzamos todos los días un poquito. Estamos divididos en secciones: un grupo trabaja en las plumas, otro en otras partes y así vamos avanzando”

Este año decidieron mantener en secreto buena parte de la temática. Sin embargo, adelantaron que la propuesta será diferente a la presentada en ediciones anteriores y que la elección surgió de una votación realizada entre los propios estudiantes.

Uno de los principales desafíos fue reunir los materiales necesarios. Para conseguirlos, la comunidad educativa realizó pedidos de colaboración y recibió aportes de alumnos, familias y vecinos.

“Los chicos de la escuela se acercaban a la biblioteca y nos donaban botellas. También recibimos mucha ayuda con alimentos” “Los chicos de la escuela se acercaban a la biblioteca y nos donaban botellas. También recibimos mucha ayuda con alimentos”

“Lo más lindo va a ser la convivencia”

Para los jóvenes de Abra Pampa, participar de la FNE implica mucho más que presentar una carroza. Durante varias semanas compartirán prácticamente todo el día lejos de sus hogares.

Tati, otra de las estudiantes, aseguró que espera especialmente esos momentos junto a sus compañeros.

“Más que nada, la convivencia que vamos a tener entre todos, disfrutar y después ver todo el trabajo de la carroza con las luces. Es maravilloso”, expresó.

También remarcó lo especial que resulta poder vivir la fiesta desde adentro. “Teníamos la idea de conocer cómo se vivía la Fiesta del Estudiante, pero vivirlo así de frente, poder sentirlo y verlo con tus propios ojos es completamente distinto”.

Reciben colaboraciones durante su estadía

Desde la delegación señalaron que quienes quieran colaborar pueden acercarse al Club Luján con alimentos, bebidas, ropa de abrigo u otros elementos que puedan ser útiles durante estas jornadas.

La ayuda será importante especialmente durante las noches de trabajo, cuando los estudiantes continúan con los últimos detalles antes de trasladarse definitivamente hacia Ciudad Cultural.

Antes de despedirse, Diego agradeció a las familias, vecinos, residentes de Abra Pampa en San Salvador, al municipio y a todas las personas que acompañaron el proyecto desde sus primeros pasos.

“Gracias a todos los que nos colaboran, tanto en Abra Pampa como acá. Hay residentes que se acercan y nos dan una mano”, expresó.