Así es el pueblo de Córdoba con lagunas, playas y campings para disfrutar en primavera.

A la hora de elegir un lugar para unas escapadas , Córdoba presenta una amplia variedad de alternativas y rincones por descubrir. Si buscas recorridos más conocidos pueden encontrarse con pueblos escondidos entre paisajes serranos , valles y espejos de agua , donde se conjugan el entorno natural , las tradiciones locales y la gastronomía regional .

País. El pueblo de Salta que parece colgado de la montaña y es ideal para descubrir entre caminatas

Hacia el sector noreste de la provincia se encuentra Marull , una localidad que aparece en el punto de encuentro entre la extensa planicie pampeana y los ambientes de humedales .

Su atmósfera apacible y la calidez de sus habitantes la convierten en una alternativa atractiva para quienes desean dejar atrás el ritmo acelerado de los centros urbanos y disfrutar de un escenario en el que la presencia del agua y la naturaleza adquieren un papel central.

La localidad dispone de distintos espacios preparados para el descanso, entre ellos zonas de acampe y sectores junto al agua, ideales para pasar tiempo al aire libre y disfrutar de la tranquilidad que ofrece el paisaje.

Además, la presencia de ríos y lagunas en los alrededores suma un atractivo especial durante los meses más cálidos, convirtiendo al lugar en una alternativa ideal para quienes buscan pasar el verano, relajarse y aprovechar plenamente las jornadas de sol y altas temperaturas.

Dónde queda Marull

Dentro del departamento San Justo se encuentra Marull, una localidad que ocupa un punto estratégico por su cercanía y acceso al Parque Nacional Ansenuza. Su ubicación también resulta accesible desde la ciudad de Córdoba, de la que la separan aproximadamente 170 kilómetros.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Marull?

A pocos kilómetros del centro de Marull, aproximadamente a 4 kilómetros, se encuentra el balneario El Puente, situado a orillas del río Xanáes, también conocido como Río Segundo. El espacio resulta especialmente atractivo para disfrutar en familia, ya que ofrece sectores de playa con arena, agua dulce, parrillas y una abundante vegetación que proporciona sombra y convierte el lugar en un escenario perfecto para pasar la tarde al aire libre.

Entre los principales atractivos de la zona se destaca, sin embargo, la laguna del Plata. Desde este punto es posible apreciar la conexión con la extensa superficie del denominado “Mar de Ansenuza”, en un entorno de gran riqueza natural. El sitio es especialmente elegido para observar distintas especies de aves, entre ellas los característicos flamencos rosados, además de practicar pesca deportiva de pejerrey y realizar actividades acuáticas, como paseos en kayak.

Más allá de los paisajes acuáticos que caracterizan a Marull, la localidad también ofrece la posibilidad de conocer su historia y su identidad a través de un paseo tranquilo por sus calles. Entre los puntos de interés sobresale el Templo Parroquial, una construcción de arquitectura neogótica que constituye una pieza singular dentro de la región. Su diseño, sus dimensiones y su importancia histórica lo convierten en uno de los principales exponentes del patrimonio local.

Quienes quieran profundizar en el pasado de la comunidad pueden acercarse al museo municipal, uno de los espacios culturales más interesantes del pueblo. En sus instalaciones se conservan testimonios de diferentes épocas, que abarcan desde vestigios de animales que habitaron la zona durante el Pleistoceno hasta la memoria de los pueblos originarios y las historias vinculadas con los inmigrantes que participaron en la formación de la comunidad.

Cómo llegar a Marull

El trayecto entre la ciudad de Córdoba y Marull es de alrededor de 170 kilómetros. Para llegar por ruta, el trayecto comienza por la RN 19 en dirección a Río Primero; desde allí, se continúa por la RP 10 hasta alcanzar La Puerta y, posteriormente, se toma la RP 17, que permite arribar directamente a la localidad.

Para quienes prefieren no conducir, también hay alternativas de transporte público con frecuencias diarias desde la Terminal de Córdoba. El recorrido hasta Marull demanda aproximadamente tres horas.