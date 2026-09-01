Escapadas: así es La quebrada de La Rioja donde los arenales crean un paisaje único

La Quebrada del Yeso se encuentra en el noroeste de la provincia de La Rioja.

En La Rioja existe un rincón que todavía permanece fuera del radar de buena parte de los turistas . La Quebrada del Yeso ofrece un paisaje dominado por la aridez y las formaciones rocosas de tonalidades blancas , acompañado por una propuesta que combina naturaleza y aventura. Se trata de un destino ideal para unas escapadas por el país.

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Por sus características, se presenta como una alternativa para aquellos viajeros que prefieren alejarse de los destinos más tradicionales y descubrir lugares menos explorados de Argentina .

La Quebrada del Yeso se caracteriza por un paisaje de gran fuerza visual, donde sobresalen sus singulares estructuras geológicas y senderos de terreno accidentado. El lugar también guarda una historia vinculada con los antiguos desplazamientos de ganado hacia Chile , cuando se utilizaban caminos alternativos y poco transitados para realizar esos recorridos.

El hecho de que el ingreso esté limitado a vehículos 4x4 y acompañado por guías autorizados hace que la zona conserve gran parte de su naturaleza agreste , al mismo tiempo que mantiene el atractivo de un destino poco accesible y alejado de las rutas turísticas convencionales.

La diversidad de actividades disponibles es uno de los aspectos que más llama la atención de quienes llegan hasta este rincón de La Rioja. El entorno permite desde realizar caminatas por senderos y recorridos en bicicleta hasta dedicarse a capturar imágenes de sus paisajes o emprender excursiones en vehículos todoterreno.

Por sus características, el lugar funciona como un verdadero espacio de exploración al aire libre, especialmente atractivo para viajeros que disfrutan de la aventura, el contacto con la naturaleza y el descubrimiento de escenarios poco convencionales.

Dónde queda Quebrada del Yeso

En el sector noroeste de La Rioja se encuentra la Quebrada del Yeso, un área perteneciente al departamento Vinchina. Para comenzar la travesía, el punto de partida habitual es Jagüé, desde donde el recorrido continúa siguiendo el curso del río Umango y atraviesa lugares de referencia como El Condado y Villa Castelli.

A medida que se avanza desde estos puntos, el terreno adquiere una dificultad mayor y los senderos ofrecen un paisaje cada vez más agreste, atractivo y visualmente impactante, convirtiendo el desplazamiento en parte importante de la excursión.

La travesía por la Quebrada del Yeso se extiende a lo largo de unos 50 kilómetros. Además, quienes decidan prolongar la excursión siguiendo ese mismo camino pueden enlazar con el recorrido que conduce hacia la Laguna Brava, uno de los paisajes más representativos de esta zona riojana.

De acuerdo con los relatos transmitidos por los habitantes de la región, estos caminos tuvieron antiguamente otra función: eran utilizados para trasladar ganado rumbo a Chile. Con el paso del tiempo, aquella ruta de arreo dejó de cumplir ese propósito, pero permaneció como un espacio de gran importancia paisajística y cultural.

Escapadas. ¿Qué puedo hacer en Quebrada del Yeso?

Quienes disfrutan de las aventuras al aire libre y desean entrar en contacto directo con el entorno natural encontrarán en esta región una propuesta especialmente atractiva. Entre las experiencias que más se destacan para recorrer y disfrutar el lugar se encuentran:

Recorridos en 4x4: el paisaje presenta condiciones ideales para los vehículos todoterreno, con ascensos pronunciados, sectores atravesados por agua y zonas de arena que exigen destreza y precisión al volante.

el paisaje presenta condiciones ideales para los vehículos todoterreno, con que exigen destreza y precisión al volante. Mountain bike: quienes eligen recorrer la zona en bicicleta deben enfrentarse a senderos sinuosos y un escenario desértico, una combinación que supone un importante esfuerzo físico y suma dificultad a la travesía.

Trekking: explorar el lugar caminando permite avanzar a otro ritmo y detenerse a contemplar con mayor atención la variedad de escenarios naturales y estructuras minerales que aparecen a lo largo del recorrido.

explorar el lugar caminando permite avanzar a otro ritmo y detenerse a contemplar con mayor atención la que aparecen a lo largo del recorrido. Fotos de paisajes: las superficies blancas del yeso y los marcados contrastes cromáticos generan composiciones llamativas, convirtiendo al área en un escenario especialmente atractivo para quienes disfrutan de capturar imágenes.

las generan composiciones llamativas, convirtiendo al área en un escenario especialmente atractivo para quienes disfrutan de capturar imágenes. Avistamiento de flora y fauna: entre la vegetación baja y los matorrales pueden aparecer especies características de los ambientes desérticos, una posibilidad especialmente interesante para quienes disfrutan observar de cerca los detalles de la naturaleza.

Cómo llegar a Quebrada del Yeso

Para adentrarse en la Quebrada del Yeso es necesario disponer de un vehículo todoterreno que se encuentre en buenas condiciones. También resulta fundamental realizar la excursión junto a guías habilitados o prestadores especializados, que conozcan las características del recorrido.

No se aconseja intentar completar la travesía de manera independiente, debido a que los caminos pueden resultar difíciles de identificar y el entorno está sujeto a cambios repentinos en las condiciones naturales, lo que puede complicar el desplazamiento.

Es posible llegar a Vinchina mediante transporte público, con un recorrido que pasa por Villa Castelli, localidad que cuenta con opciones de alojamiento y donde también se pueden organizar excursiones.

Como alternativa, los viajeros pueden establecer su punto de partida en Villa Unión para recorrer la zona desde allí. En el caso de quienes se desplacen en caravana, se recomienda mantener la misma precaución: contar en todo momento con el acompañamiento y asesoramiento de personal especializado.