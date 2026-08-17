El pueblo que sorprende por su belleza natural, cultura y gastronomía

En Argentina hay numerosos destinos que ofrecen una oportunidad ideal para hacer unas escapadas que permiten alejarse del ritmo acelerado y el movimiento de las grandes ciudades. Este tipo de pueblo alejado permite siempre acercarse a otras costumbres , probar propuestas gastronómicas de cada región y contemplar paisajes únicos.

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El norte de la Argentina se encuentra entre las zonas del país que mayor interés despiertan entre los viajeros que desean disfrutar de entornos naturales y, al mismo tiempo, acercarse a la historia, las costumbres y las tradiciones que las comunidades locales conservan hasta la actualidad.

En la provincia de Jujuy se encuentra un pequeño pueblo habitado por apenas 40 familias , ubicado incluso más al norte que La Quiaca .

Es El Angosto , una pequeña localidad situada en las proximidades del punto donde confluyen los ríos Grande de San Juan y Mojinete . Sus escasos pobladores viven prácticamente desconectados de otros centros urbanos debido a las numerosas complicaciones que presenta el camino para llegar hasta allí. La ruta de acceso atraviesa sectores que se encuentran a más de 4000 metros sobre el nivel del mar y luego desciende de manera abrupta.

Dónde queda El Angosto

El Angosto es un diminuto asentamiento situado en uno de los sectores más extremos hacia el norte del territorio argentino. Esta localidad forma parte del departamento de Santa Catalina, en la provincia de Jujuy, y está emplazada a una distancia cercana a los 400 kilómetros de San Salvador de Jujuy, ciudad que funciona como capital provincial.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Angosto?

Quienes se animan a llegar hasta El Angosto se encuentran con un entorno natural de una belleza y singularidad difíciles de encontrar en otros lugares. Aunque se trata de una comunidad diminuta, integrada por menos de 50 familias, el pueblo ofrece distintas propuestas y actividades que permiten a los visitantes disfrutar de una experiencia verdaderamente especial.

Recorrer sus paisajes: una de las mejores formas de acercarse a la historia de El Angosto es caminar por sus distintos sectores mientras se contemplan los paisajes impactantes que rodean al pueblo. La experiencia puede enriquecerse todavía más con la compañía de un guía de la zona, capaz de aportar información y curiosidades sobre el lugar y su entorno.

Capturar imágenes: los tonos rojizos del terreno, los cursos de agua y los senderos que se extienden junto a los precipicios conforman postales ideales para quienes disfrutan de la fotografía y buscan registrar escenarios naturales diferentes.

los tonos rojizos del terreno, los que se extienden junto a los precipicios conforman para quienes disfrutan de la y buscan registrar escenarios naturales diferentes. Tradiciones y sabores locales: al igual que ocurre en otras localidades de la República Argentina, conversar y compartir momentos con los pobladores permite conocer de cerca sus costumbres y formas de vida, mientras se descubren los relatos y las particularidades de la zona acompañados por su gastronomía tradicional.

Avistaje de especies autóctonas: el escaso desarrollo urbano y el ambiente sereno de la región favorecen la presencia de distintas especies propias del lugar. Esto brinda la posibilidad de observar la flora y la fauna en su entorno natural, sin grandes alteraciones provocadas por la actividad humana.

Cómo llegar a El Angosto

Llegar hasta El Angosto implica atravesar un recorrido bastante exigente. Partiendo desde San Salvador de Jujuy, hay que dirigirse hacia el norte por la Ruta Nacional 9, tomando como referencia el camino que conduce a La Quiaca. Una vez allí, el trayecto continúa por la Ruta Provincial 5 en dirección a La Ciénaga; posteriormente, se debe retomar el rumbo hacia el norte para continuar hasta el destino.

Desde ese punto comienza la parte más compleja del recorrido: el camino obliga a atravesar distintos arroyos y avanzar por senderos angostos, llenos de curvas pronunciadas y trazados sinuosos que se extienden junto a precipicios.

Debido a las características del trayecto, resulta aconsejable realizar el viaje con la compañía de un guía local, que tenga experiencia y conozca en profundidad las rutas de acceso.