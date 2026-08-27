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27 de agosto de 2026 - 10:45
Sociedad.

La Rioja: cuatro santiagueños fueron rescatados del trabajo esclavo

Tres hombres y una mujer fueron hallados en condiciones precarias durante un operativo en una finca ubicada a la vera de la Ruta Provincial 5.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescatan a cuatro santiagueños víctimas de trabajo esclavo en La Rioja.

Rescatan a cuatro santiagueños víctimas de trabajo esclavo en La Rioja.

Luego de recibir una denuncia y por orden del juez a cargo de la causa, agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “La Rioja” de Gendarmería Nacional Argentina llevaron adelante un operativo en un establecimiento rural situado a la vera de la Ruta Provincial N° 5, en las inmediaciones de la capital provincial.

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El procedimiento contó con la participación coordinada de representantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Secretaría de Trabajo provincial.

El hallazgo de los trabajadores durante el operativo

Una vez que las autoridades ingresaron al establecimiento, detectaron a cuatro adultos, conformados por tres hombres y una mujer, quienes eran residentes de la provincia de Santiago del Estero.

Según el testimonio brindado por los trabajadores, habían comenzado a trabajar en el establecimiento rural alrededor de diez días antes del procedimiento. La inspección permitió comprobar, además, que permanecían alojados en estructuras precarias y de carácter temporal, que no cumplían con las condiciones mínimas de higiene, salubridad y habitabilidad necesarias para una vivienda digna.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal

Frente a las irregularidades detectadas, los organismos que participaron del procedimiento procedieron a documentar lo constatado y avanzar con las actuaciones pertinentes como parte de la investigación.

Asimismo, una persona quedó vinculada al expediente judicial, aunque por el momento continuará el proceso sin que se haya dispuesto otra medida sobre su situación. La causa permanece bajo la intervención de la Fiscalía Federal de La Rioja, que continúa con las diligencias correspondientes.

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