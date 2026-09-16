La Reserva Federal de EE.UU subió la tasa tras tres años: qué efecto tendrá en Argentina. 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió subir las tasas de interés tras una reunión de dos días. La medida define parte del rumbo de la política monetaria global, en un escenario atravesado por la incertidumbre geopolítica y el avance de la inteligencia artificial.

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La Fed aumentó este miércoles las tasas en un cuarto de punto , llevándolas a una banda de entre 3,75% y 4% . La decisión representa el primer incremento del costo del dinero desde julio de 2023 , en medio de la persistencia de la inflación.

La decisión de la Fed fue respaldada por unanimidad de los 12 miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El movimiento de la Fed también repercute en los mercados argentinos : una mayor tasa en Estados Unidos puede favorecer el desarme de posiciones en activos emergentes y presionar al alza el riesgo país.

El índice elaborado por JP Morgan, que compara los rendimientos de Estados Unidos con los de otros países, sumó unos 20 puntos en las primeras dos ruedas de la semana y volvió a ubicarse por encima de los 500.

La volatilidad y el aumento del riesgo país complican el acceso del Gobierno al mercado internacional de deuda. Ante este escenario, el equipo económico deberá seguir esperando una oportunidad para avanzar con el refinanciamiento de los vencimientos previstos para 2027.

Según explicó Roberto Silva, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen, la suba de tasas implica “un incremento en la tasa de interés que el país debe pagar por los repos y otros compromisos multilaterales a tasa variable”.

A su vez, señaló que también encarece el financiamiento de nuevas emisiones de deuda en dólares, debido al aumento de la tasa de referencia.

El informe trimestral de la Reserva Federal de Estados Unidos

Junto con la decisión sobre las tasas, la Fed difundió su informe trimestral de proyecciones económicas. Allí, 16 de los 18 miembros señalaron que sería conveniente un nuevo aumento antes de que termine el año, con una tasa de referencia superior al 4%.

Al finalizar su reunión de dos días, la Fed advirtió que “la inflación permanece elevada” y aseguró que la suba de tasas contribuirá a acelerar el regreso al objetivo del 2% establecido por el FOMC.

En materia laboral, la Fed señaló que “el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral” y que la tasa de desempleo tuvo pocas variaciones. Durante agosto, Estados Unidos creó 162.000 empleos, una cifra superior a la esperada por los analistas, mientras que el desempleo permaneció en 4,1%.

La solidez del mercado laboral, junto con una inflación del 3,4% interanual, llevó a la Fed a avanzar con el primer endurecimiento monetario en más de tres años. El organismo también tuvo en cuenta el impacto del aumento de los precios del petróleo.

La de este miércoles fue la tercera reunión del FOMC encabezada por Kevin Warsh, quien asumió la presidencia de la Fed en mayo. Desde entonces, remarcó su compromiso con contener la inflación, que lleva más de cinco años por encima de la meta fijada por el organismo.

Las proyecciones trimestrales de la Fed anticipan una desaceleración de la inflación al 2,3% el próximo año y un regreso al entorno del 2% en 2028, en línea con el objetivo del organismo.

El impacto de la suba de tasas se produce a pocas semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que Trump buscará conservar el control del Congreso. La decisión llega además en medio de cuestionamientos a su política en Irán y de un aumento de los precios de los combustibles.