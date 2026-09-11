A 25 años del ataque a las Torres Gemelas: Estados Unidos recuerda el hecho que cambió al país

Este viernes, Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas , una serie de ataques terroristas que dejó casi 3.000 muertos y marcó un antes y un después en la historia del país. La jornada estará atravesada por distintos actos conmemorativos-

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Entre ellos habrá ceremonias oficiales , colocación de ofrendas florales, banderas a media asta, instantes de silencio y la tradicional lectura de los nombres de todas las víctimas. El presidente Donald Trump estará presente este viernes en la ceremonia que tendrá lugar en el Pentágono , uno de los tres escenarios donde se produjeron los ataques del 11 de septiembre.

Días antes, durante un acto de homenaje celebrado en Washington , el mandatario se refirió al 11-S como uno de aquellos episodios históricos capaces de dividir una época en un antes y un después : "En el transcurso de la historia, hay algunos momentos que realmente dividen el tiempo en lo que fue antes y después ".

En Nueva York , el principal acto conmemorativo se desarrollará en el lugar que alguna vez ocuparon las Torres Gemelas , dentro del complejo del World Trade Center . Como ocurre tradicionalmente, familiares de las víctimas estarán a cargo de pronunciar los nombres de las personas fallecidas en los atentados , mientras distintos momentos de silencio marcarán las etapas sucesivas de aquella mañana.

La conmemoración incorporará este año una novedad: por primera vez se rendirá homenaje a quienes enfermaron y posteriormente murieron como consecuencia de la exposición al polvo tóxico liberado tras el colapso de los edificios.

Cómo fueron los atentados del 11 de septiembre

La jornada del 11 de septiembre de 2001 había comenzado en Estados Unidos como cualquier otra mañana. Sin embargo, en cuestión de horas, el país quedó marcado por un acontecimiento que pasaría a ocupar un lugar central en la memoria de la historia contemporánea.

Miembros de Al Qaeda tomaron el control de cuatro aviones comerciales y los emplearon como armas para perpetrar ataques contra diferentes objetivos estratégicos. Dos de esas aeronaves impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, emblemas del poder económico de Estados Unidos.

A las 8.46 de la mañana, el primer avión se estrelló contra la Torre Norte. Apenas unos minutos después, a las 9.03, una segunda aeronave impactó contra la Torre Sur, cuando todavía reinaba la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo.

Las transmisiones televisivas comenzaron a mostrar en directo los edificios envueltos en llamas, mientras millones de personas observaban desde sus hogares unas imágenes que hasta ese momento resultaban inimaginables.

Finalmente, las dos Torres Gemelas se derrumbaron, provocando que una gigantesca mezcla de polvo y restos de los edificios se extendiera por las calles del Bajo Manhattan. Mientras miles de personas buscaban escapar de la zona, bomberos, policías y otros equipos de emergencia se dirigían hacia el lugar para intentar asistir a las víctimas.

El tercer avión tuvo como objetivo el Pentágono, ubicado en las inmediaciones de Washington y donde funciona el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La cuarta aeronave también se dirigía hacia la capital estadounidense, pero terminó estrellándose en una zona rural cercana a Shanksville, Pensilvania. El impacto ocurrió luego de que pasajeros y miembros de la tripulación intentaran tomar nuevamente el mando del avión y se enfrentaran a los secuestradores.

Los atentados provocaron la muerte de casi 3.000 personas y desencadenaron transformaciones que perduraron mucho tiempo después de aquel día. Entre las primeras respuestas, el Gobierno estadounidense dispuso el cierre del espacio aéreo, intensificó las medidas de seguridad y amplió las atribuciones federales vinculadas con las tareas de vigilancia e inteligencia.

Un ataque que cambió a Estados Unidos

Las consecuencias de los atentados del 11-S se extendieron mucho más allá de la destrucción de las Torres Gemelas. La reacción de Estados Unidos dio paso a la denominada guerra global contra el terrorismo y desembocó en las intervenciones militares de Afganistán e Irak.

En 2011, Osama bin Laden, máximo dirigente de Al Qaeda y señalado como el responsable de planificar los ataques, fue encontrado en Pakistán y posteriormente asesinado durante una operación llevada adelante por fuerzas estadounidenses.

Al mismo tiempo, el 11-S provocó cambios que se mantuvieron durante años en materia de seguridad, desde los procedimientos aplicados en los aeropuertos hasta los sistemas de vigilancia empleados por las autoridades estatales.

Los efectos de la tragedia también alcanzaron a personas que no necesariamente aparecieron en las imágenes de aquella jornada. El polvo que quedó suspendido tras el colapso de las Torres Gemelas terminó afectando a miles de individuos que trabajaron en las labores de rescate, recuperación y limpieza del lugar.

Con el paso del tiempo, bomberos, policías, empleados y voluntarios que estuvieron expuestos al polvo desarrollaron diversas enfermedades relacionadas con aquella contaminación, y muchos de ellos fallecieron años después de los atentados.

Por ese motivo, al cumplirse 25 años, la fecha ya no representa únicamente un homenaje a quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001. La mirada también alcanza a los sobrevivientes, las familias afectadas por la tragedia y una sociedad que aún enfrenta las secuelas que dejó aquella jornada.

Aunque el 11 de septiembre no constituye un feriado a nivel federal en Estados Unidos, el Congreso del país lo reconoció oficialmente como Día del Patriota y Día Nacional de Servicio y Recuerdo. Este viernes, las actividades conmemorativas volverán a desarrollarse en Nueva York, Washington y Pensilvania, los tres escenarios que quedaron ligados de manera permanente por la tragedia.