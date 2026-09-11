Del animal "adorable" a una amenaza ambiental: el mapache que España no logra erradicar

El mascotismo exótico representa una de las principales vías por las que diferentes especies invasoras pueden llegar a instalarse en un territorio. La difusión de este tipo de animal como criaturas tranquilas , fáciles de adaptar al entorno doméstico y especialmente atractivas —una imagen que suele potenciarse mediante las redes sociales — genera un efecto de atracción que incentiva a cada vez más personas a comprarlos o incorporarlos como animales de compañía .

Cuando estos ejemplares terminan liberados en ambientes naturales , ya sea porque logran escapar o porque sus propietarios deciden abandonarlos al comprobar que no pueden cubrir los cuidados que requieren, el problema adquiere otra dimensión: pueden transformarse en un serio peligro para la conservación de las especies autóctonas de flora y fauna.

Algunos casos conocidos son los del galápago de Florida (Trachemys scripta), la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) y el mapache (Procyon lotor), especies que lograron establecerse fuera de su ámbito de origen .

Originario de Norteamérica , este mamífero se convirtió en uno de los animales exóticos invasores que mayores dificultades presenta para su control y erradicación en territorio español .

Su presencia en distintas zonas de España evidencia que el mascotismo exótico está lejos de ser un fenómeno superado y que los efectos de esta práctica todavía persisten. Incluso con las regulaciones vigentes —la Ley 7/2023 de Bienestar Animal impide mantenerlo como mascota—, el mapache será además excluido del futuro Listado Positivo de animales de compañía debido a su condición de especie invasora.—.

Invasor en Madrid, Doñana o las islas Baleares

A partir del siglo XX, el mapache comenzó a extenderse por distintas zonas de Europa, con especial presencia en la región del Cáucaso —Armenia, Georgia y Azerbaiyán—. Su llegada a esos territorios estuvo vinculada con ejemplares que escaparon de granjas peleteras.

La especie también consiguió establecerse en otros lugares del mundo, entre ellos Japón. Allí, la serie animada Rascal the Raccoon, emitida durante la década de 1970, habría contribuido a instalar una visión del mapache como un animal tierno y simpático, una representación que llevó a numerosos japoneses a incorporarlo como mascota.

En territorio español, el mapache fue incorporado en 2013 al Catálogo de Especies Exóticas Invasoras y, al igual que en otros países, su llegada está estrechamente vinculada al comercio de animales para compañía. Desde entonces se registraron avistamientos y ejemplares en distintos puntos, entre ellos la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana y el área de influencia de Doñana.

La situación también genera especial preocupación en las islas Baleares. En los archipiélagos, la llegada de especies invasoras puede tener un impacto todavía mayor, ya que su fauna endémica se desarrolló durante siglos sin la presencia de depredadores de estas características. Por eso, cuando logran ingresar, pueden provocar una reducción considerable de las poblaciones autóctonas, muchas de ellas exclusivas de ese territorio y, en algunos casos, únicas en el mundo.

Una vez que consigue establecerse en un ambiente que no es el suyo, el mapache puede desplazarse y ocupar nuevos territorios por sus propios medios. Esa capacidad de expansión natural es precisamente una de las características que explican su comportamiento como especie invasora.

“Se han adaptado muy bien a vivir en áreas urbanas, donde se pueden alimentar de basuras y alimentos para las mascotas. Muchas veces entran dentro de los garajes o áticos en búsqueda de alimento”, explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

“Cuando son acosados por los humanos o los animales domésticos, pueden presentar un carácter muy agresivo. Normalmente su actitud es indiferente y se limitan a observar la actividad humana con curiosidad”.

Amenazas sobre los ecosistemas y la salud humana

Uno de los principales problemas asociados a la presencia del mapache es el impacto que puede generar sobre los ecosistemas donde logra instalarse, tanto en ambientes silvestres como en espacios urbanos. Se trata de un animal de alimentación muy variada y comportamiento oportunista, capaz de atacar nidos y alimentarse de sus crías y huevos.

Su capacidad para establecerse y expandirse en nuevos territorios también puede poner en riesgo a diferentes especies autóctonas, entre ellas la garza imperial, el pato colorado, el zampullín y el galápago leproso. A esto se suma que, dentro de los ecosistemas, puede disputar recursos y espacio con especies como los zorros europeos y los tejones, al ocupar un nicho ecológico similar.

La presencia del mapache como especie invasora en España no solo representa un problema ambiental, sino que también puede tener consecuencias para la salud de las personas, advierte el MITECO. Estos animales pueden transmitir la rabia a través de mordeduras o arañazos, especialmente porque pueden adoptar un comportamiento agresivo cuando se sienten amenazados o son hostigados por seres humanos u otros animales domésticos. Además, pueden actuar como huéspedes de distintas enfermedades infecciosas y albergar diversos tipos de parásitos.

Víctimas de la irresponsabilidad humana

Las acciones destinadas a controlar al mapache deben implementarse desde los primeros momentos en que comienza su expansión, ya que una vez establecido resulta muy complejo eliminarlo debido a su elevada capacidad para adaptarse y colonizar nuevos territorios.

“Resulta imprescindible que la extracción de ejemplares se realice de forma sistemática y continua hasta su completa erradicación, ya que la realización de campañas intermitentes ha demostrado ser tan solo un freno en la expansión de la especie, volviendo a ser colonizadas las zonas vaciadas por individuos de la periferia”, explica el MITECO.

Como sucede con muchas otras mascotas exóticas, el mapache también queda expuesto a las consecuencias de la tenencia irresponsable por parte de las personas. Son precisamente estas conductas las que terminan favoreciendo su expansión y obligan posteriormente a implementar estrategias de control y erradicación de estas especies invasoras, procedimientos que provocan la muerte de miles de animales cada año.