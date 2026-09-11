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11 de septiembre de 2026 - 07:00
Mundo.

Viral: tiene 20 años y dedica sus fines de semana a recuperar ríos contaminados de India

Surendra Singh Choudhry limpia ríos por su cuenta y muestra el proceso en redes, donde su iniciativa generó un debate sobre la responsabilidad municipal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un joven de 20 años limpia en solitario varios ríos llenos de basura en India y su acción se volvió viral.

Un joven de 20 años limpia en solitario varios ríos llenos de basura en India y su acción se volvió viral.

En Madhya Pradesh, estado ubicado en el centro de la India, un joven de apenas 20 años transformó el saneamiento de cursos de agua y obras hidráulicas en una actividad habitual. Su trabajo, que lo transformó en un fenómeno viral, consiste en recorrer diferentes arroyos y cuencas para retirar basura y recuperar estos espacios.

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Se trata de una tarea sostenida en el tiempo que adquirió repercusión internacional luego de que los videos que registra durante las jornadas se difundieran masivamente en las redes. El protagonista de esta iniciativa es Surendra Singh Choudhry, un estudiante que aprovecha sus fines de semana para dedicarse a limpiar zonas acuáticas afectadas por la acumulación de desechos urbanos durante años.

Bajo el nombre de Bittu Tabahi en las plataformas digitales, Choudhry vive en Biaora, dentro del distrito de Rajgarh. Sin embargo, su compromiso con la limpieza de los cursos de agua no quedó limitado a una intervención puntual ni a una zona determinada.

Desde que comenzó con esta actividad a principios de año, el activista se ocupa regularmente de distintos sectores del río Ajnar y de otros afluentes de la región. Para llevar adelante las tareas, compra por cuenta propia los elementos necesarios para protegerse y recoger los residuos, utilizando para ello parte de sus ingresos.

La iniciativa tampoco responde a un programa gubernamental ni a una entidad dedicada al cuidado ambiental. Choudhry decidió emprenderla por iniciativa propia, sin formar parte de ninguna campaña oficial u organización.

Las fotos del río Ajnar antes y después generaron miles de reacciones en redes

La tarea de Choudhry comenzó a hacerse cada vez más conocida a medida que decidió concentrar sus esfuerzos en revertir, de forma gradual, el deterioro que afectaba a las cuencas de la zona.

En una primera etapa contó con la colaboración de varios voluntarios, pero el grupo terminó alejándose del proyecto. Ante esa situación, el joven resolvió seguir adelante por su cuenta y dedicar entre dos y tres meses de trabajo manual intensivo a la recuperación de cada escalinata, margen y sector de los cursos de agua sobre los que intervenía.

Los videos que documentan de manera sostenida estas intervenciones en distintos arroyos permiten observar un cambio profundo en el paisaje. En las grabaciones que publica en sus canales pueden verse cursos de agua que inicialmente se encontraban prácticamente cubiertos por plásticos, botellas y vegetación acumulada y que, después de varias semanas de remoción manual de residuos, vuelven a recuperar su circulación habitual.

La perseverancia de Choudhry también hizo crecer notablemente su presencia en redes sociales: ya superó los 300.000 seguidores en Instagram, donde una gran cantidad de usuarios sigue semana tras semana el avance de los trabajos que realiza.

La repercusión de su trabajo constante renovó los reclamos hacia las autoridades locales

La difusión de los distintos trabajos de saneamiento realizados por el joven fue generando un debate sobre la responsabilidad de los gobiernos municipales en Madhya Pradesh y el papel que deberían desempeñar frente al deterioro de los espacios naturales.

En las redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron que un estudiante tenga que hacerse cargo de manera sostenida de labores de limpieza y conservación ambiental que, de acuerdo con lo publicado por el diario India Today, deberían estar bajo la órbita de las áreas correspondientes de la administración pública.

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El caso adquirió una repercusión mucho mayor cuando el empresario Anand Mahindra difundió en la red social X los videos protagonizados por el joven.

El empresario señaló que la constancia de Choudhry durante todos estos meses fue una fuente de inspiración para él y resaltó que las redes sociales también pueden utilizarse para generar un impacto positivo y concreto, impulsando iniciativas comunitarias que produzcan resultados visibles y perduren en el tiempo.

Hasta el momento, las autoridades municipales de Madhya Pradesh no realizaron ningún pronunciamiento público a raíz de la enorme difusión que alcanzó el caso, ni comunicaron medidas destinadas a asumir oficialmente las tareas de saneamiento del río Ajnar. Por ahora, la situación continúa igual desde el punto de vista institucional: un joven de apenas 20 años mantiene por su cuenta una labor que las estructuras gubernamentales no están llevando adelante.

Un problema estructural que afecta a cientos de tramos fluviales en todo el país

El trabajo que el activista lleva adelante en diferentes sectores de la región forma parte de un problema ambiental que afecta a todo el territorio indio. Según el informe más reciente del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB), existen 296 tramos de ríos con niveles severos de contaminación, distribuidos en 271 cursos de agua de 32 estados y territorios del país.

De acuerdo con la información publicada por Times of India, 37 de los tramos afectados continúan dentro del nivel más crítico de contaminación ambiental, y 18 de ellos corresponden a Madhya Pradesh.

En esa región, la situación se ve agravada por la ausencia de sistemas adecuados para tratar los efluentes y por el vertido descontrolado de residuos en las zonas cercanas a las riberas, dos factores que contribuyen al deterioro de los cursos de agua.

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