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15 de septiembre de 2026 - 14:35
Fe y tradición.

El gobernador de Salta participó del Milagro:  "Septiembre es un mes de fe y esperanza"

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta participó de las celebraciones del Milagro y habló con TodoJujuy sobre la fe y la presencia de Victoria Villarruel.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta participó de las celebraciones del Milagro y habló con TodoJujuy sobre la fe y la presencia de Victoria Villarruel.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta participó de las celebraciones del Milagro y habló con TodoJujuy sobre la fe y la presencia de Victoria Villarruel.

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“Significa un día muy especial. Septiembre es un mes especial, el mes del Milagro, un mes de fe, de manifestaciones de fe y, por sobre todas las cosas, de esperanza, de unidad” “Significa un día muy especial. Septiembre es un mes especial, el mes del Milagro, un mes de fe, de manifestaciones de fe y, por sobre todas las cosas, de esperanza, de unidad”

El mandatario salteño viene participando de las actividades centrales del Milagro. Durante el inicio del Triduo de Pontificales estuvo acompañado por su esposa, Elena Cornejo, en la Catedral Basílica, donde se celebró la misa por la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro. La ceremonia fue presidida por el obispo prelado de Cafayate, Darío Rubén Quintana.

Este año, las celebraciones tienen como lema “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”. Durante su homilía, monseñor Quintana llamó a trabajar por la paz social y destacó especialmente la fe de los peregrinos que llegan desde la Puna, los cerros y los Valles Calchaquíes.

Que el Señor y la Virgen del Milagro nos acompañen siempre”, agregó Sáenz.

Qué dijo Sáenz sobre la presencia de Victoria Villarruel a Salta

La jornada central de este martes contó también con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien participó de la Misa Estacional celebrada en el atrio de la Catedral. La ceremonia fue presidida por el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Consultado por TodoJujuy sobre la participación de la vicepresidenta, Sáenz evitó darle una lectura estrictamente política y remarcó el vínculo que Villarruel mantiene con Salta.

“Yo más que nada lo veo como una cuestión personal, independientemente de la institucionalidad. Ella quiere mucho a Salta y viene a acompañarnos ya en varias oportunidades” “Yo más que nada lo veo como una cuestión personal, independientemente de la institucionalidad. Ella quiere mucho a Salta y viene a acompañarnos ya en varias oportunidades”

La presencia de autoridades nacionales y provinciales se da en una jornada que concentra el momento más convocante del Milagro. Este martes se celebra la Solemnidad del Señor del Milagro, con la tradicional procesión desde las 15.15 y la posterior renovación del Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero.

Para Sáenz, más allá de las presencias institucionales, el centro de estos días está en la gente y en una tradición que atraviesa generaciones: “Fe, esperanza y unidad”, las tres palabras con las que resumió el significado del Milagro para Salta.

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