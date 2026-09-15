Señor y Virgen del Milagro: habrá misa y procesión por las calles de Jujuy

La Iglesia San Francisco celebrará este martes 15 de septiembre al Señor y la Virgen del Milagro con una misa por la mañana y una procesión por las calles de la ciudad durante la tarde. Dante Ríos, fray de la iglesia, explicó que este año la celebración tendrá como lema “la paz” y estará especialmente dedicada a pedir por la sociedad y los feligreses.

“Para que el Señor del Milagro nos conceda la paz”, expresó Ríos al referirse al pedido que acompañará las actividades de este año.

Misa y procesión por las calles de la ciudad La jornada comenzó con una misa a las 7:30, mientras que por la tarde, a partir de las 19:30, se realizará la procesión. El recorrido comenzará por calle Lavalle y continuará por Alvear, Sarmiento y Belgrano, para finalmente regresar al atrio de la basílica.

Una vez allí, los presentes cantarán el Himno Nacional con la intención de ofrecer la Patria a Dios y a la Virgen. Posteriormente se realizará el Pacto de Fidelidad, que Ríos definió como una oración de alianza al Señor y la Virgen del Milagro.

Para cerrar la celebración, los fieles ingresarán nuevamente al templo para participar de la misa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.