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15 de septiembre de 2026 - 12:11
Religión.

Señor y Virgen del Milagro: habrá misa y procesión por las calles de Jujuy

La celebración por el Señor y Virgen del Milagro será este martes 15 de septiembre en la Iglesia San Francisco. Este año, los fieles pedirán especialmente por la paz en la sociedad.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
imágenes Iglesia San Francisco

La Iglesia San Francisco celebrará este martes 15 de septiembre al Señor y la Virgen del Milagro con una misa por la mañana y una procesión por las calles de la ciudad durante la tarde. Dante Ríos, fray de la iglesia, explicó que este año la celebración tendrá como lema “la paz” y estará especialmente dedicada a pedir por la sociedad y los feligreses.

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“Para que el Señor del Milagro nos conceda la paz”, expresó Ríos al referirse al pedido que acompañará las actividades de este año.

Misa y procesión por las calles de la ciudad

La jornada comenzó con una misa a las 7:30, mientras que por la tarde, a partir de las 19:30, se realizará la procesión. El recorrido comenzará por calle Lavalle y continuará por Alvear, Sarmiento y Belgrano, para finalmente regresar al atrio de la basílica.

Una vez allí, los presentes cantarán el Himno Nacional con la intención de ofrecer la Patria a Dios y a la Virgen. Posteriormente se realizará el Pacto de Fidelidad, que Ríos definió como una oración de alianza al Señor y la Virgen del Milagro.

Para cerrar la celebración, los fieles ingresarán nuevamente al templo para participar de la misa.

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