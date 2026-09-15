El jujeño que hizo de la montaña su hogar y ahora va por un nuevo desafío en Nepal

La montaña se convirtió en una forma de vida para el jujeño Matías Gómez , quien lleva años recorriendo cerros, guiando expediciones y enfrentando desafíos dentro y fuera del país. Ahora se prepara para regresar a Nepal, donde realizará el recorrido hasta el campo base del Everest y luego intentará ascender el Mera Peak, una montaña de casi 6.500 metros.

En diálogo con Arriba Jujuy , el guía de montaña repasó algunas de las experiencias que marcaron su camino y habló sobre el desafío que comenzará el próximo lunes 27.

Su vínculo con la actividad lo llevó por lugares como el Chañi, Aconcagua, Perú y el Himalaya. También atravesó situaciones complejas y presenció accidentes que reforzaron una idea que sostiene cada vez que sale a la montaña: la preparación y el respeto por las condiciones del lugar son fundamentales.

“Yo creo que en la montaña hay que ir preparado”, sostuvo Gómez. Entre sus recomendaciones destacó la importancia de conocer el clima, observar las condiciones antes de avanzar y, cuando sea posible, contar con un guía certificado.

Un nuevo desafío en Nepal

Nepal ocupa un lugar especial dentro de su historia. Gómez viajó por primera vez en 2018 y desde entonces continuó regresando. Este será su séptimo año en ese destino.

Un sueño hecho realidad. Yo la verdad que fui en el 2018 por primera vez y la primera vez que fui dije a este lugar quisiera volver, recordó. Un sueño hecho realidad. Yo la verdad que fui en el 2018 por primera vez y la primera vez que fui dije a este lugar quisiera volver, recordó.

Esta vez, el plan contempla 20 días de expedición. La primera parte será el recorrido hasta el campo base del Everest para luego bajar por Gokyo, otro valle. Después llegará uno de los grandes objetivos del viaje: intentar el ascenso al Mera Peak, una montaña de casi 6.500 metros y con presencia de glaciares.

La preparación para afrontar este tipo de desafíos forma parte de su rutina. Gómez entrena todos los días y alterna entre bicicleta, caminatas con mochila y gimnasio, además del tiempo que pasa directamente en la montaña.

Yo intento todos los días de mi vida entrenar. Si no es en la bici, si no es salir a caminar con una mochila, voy al gimnasio. Todos los días. Una hora por lo menos, dos, tres, explicó. Yo intento todos los días de mi vida entrenar. Si no es en la bici, si no es salir a caminar con una mochila, voy al gimnasio. Todos los días. Una hora por lo menos, dos, tres, explicó.

La aclimatación también será clave. El itinerario está pensado para que el grupo pueda adaptarse progresivamente a la altura antes de intentar el ascenso, aunque Gómez remarcó que en la montaña hay un factor que termina definiendo cualquier planificación: el clima.

De Jujuy a las grandes montañas

Antes de emprender su viaje a Nepal, Gómez acaba de regresar de una nueva travesía por Tilcara-Calilegua, un recorrido que realiza desde hace varios años.

En esta oportunidad se encontró con una situación que lo sorprendió: una cantidad de nieve mucho mayor a la que había observado anteriormente, incluso en sectores más bajos del recorrido.

Esta vez me pasó de ver muchísima nieve, muchísimo más abajo, que es de Molulo hacia San Lucas, era como estar caminando, te juro que en la Patagonia no podía creer, eran copos de nieve durante más de ocho horas, relató. Esta vez me pasó de ver muchísima nieve, muchísimo más abajo, que es de Molulo hacia San Lucas, era como estar caminando, te juro que en la Patagonia no podía creer, eran copos de nieve durante más de ocho horas, relató.

Los cambios en las condiciones de las montañas son algo que también viene observando durante sus viajes. Contó que en junio y julio estuvo en Perú y se encontró con avalanchas e inundaciones, mientras que también advirtió modificaciones en los glaciares vinculadas al calentamiento global.

Una vida marcada por la altura

Entre los desafíos que quedaron en su recorrido aparece el Manaslu, una montaña de más de 8.000 metros que intentó ascender en 2022. Las condiciones de aquel momento no le permitieron completar el objetivo, aunque Gómez no lo considera una revancha pendiente.

“Hay muchas montañas en el mundo y uno siempre se va poniendo objetivos”, expresó. A sus 40 años, considera que la experiencia acumulada puede abrirle nuevamente la posibilidad de intentar un “8000” en el futuro.

Por ahora, su próximo objetivo ya está definido. El lunes 27 volverá a Nepal, un destino al que llegó por primera vez hace ocho años y que terminó convirtiéndose en otro capítulo de una vida atravesada por los cerros, la altura y la aventura.