Vóley jujeño: quedaron definidos los cuatro clasificados al Regional de Salta

Se disputó en San Salvador de Jujuy el Torneo Clasificatorio de Primera División – Mayores, certamen que definió a los equipos que buscarán representar al vóley jujeño en el próximo Regional que tendrá lugar en Salta.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Gorriti, donde los distintos equipos disputaron los encuentros decisivos para establecer las posiciones finales.

Los cuatro clasificados al Regional de vóley Tras completarse el torneo, los cuatro equipos que consiguieron su lugar para el Regional fueron Ciudad de Nieva, Gimnasia y Esgrima, C.I.D.E.F. y C.D. Sirio. De esta manera, los conjuntos jujeños quedaron en condiciones de representar a la provincia en la próxima instancia regional, que se disputará en Salta.

Vóley jujeño: quedaron definidos los cuatro clasificados al Regional de Salta Gorriti quedó como equipo de reserva El quinto puesto quedó en manos del anfitrión, Club Atlético Gorriti, que quedó establecido como equipo de reserva ante cualquier eventualidad con alguno de los cuatro clasificados. Con las posiciones ya definidas, los equipos comenzarán ahora la preparación para una nueva competencia regional, con el objetivo de dejar bien representado al vóley de Jujuy.

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