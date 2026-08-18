El Club Luján fue escenario de una verdadera fiesta deportiva con la realización del 5° Encuentro de Mini Vóley , que reunió a cerca de 250 niñas y niños durante la jornada del lunes. La actividad contó con el aval de la Federación Jujeña de Voleibol y se desarrolló en el estadio cerrado “Francisco Borja”.

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En total participaron 14 clubes , que compartieron una jornada atravesada por el deporte, la integración y el aprendizaje. Pese a las condiciones climáticas, la organización pudo desarrollar el cronograma previsto dentro de las instalaciones del club.

Para permitir la participación de todos los chicos, se dispusieron 25 canchas, donde se desarrollaron partidos y actividades de manera simultánea.

Los participantes fueron distribuidos según sus niveles de juego en las categorías newcom, intermedio y avanzado , permitiendo que cada grupo pudiera competir y disfrutar de acuerdo con su experiencia.

Claudia Ibarra, responsable de la organización, realizó un balance positivo del encuentro, aunque explicó que la lluvia obligó a modificar parte de la planificación. “Fue un encuentro positivo, a pesar de la lluvia que no nos dejó usar la cancha auxiliar que también teníamos preparada para las y los chicos”, señaló.

Además, destacó la importancia de este tipo de jornadas para mostrar el trabajo que se realiza dentro del Club Luján: “Para nuestro club es importante que se vea el trabajo que se hace día a día, tanto en lo deportivo como en lo gerencial. De esta forma se muestra nuestra institución y las ganas de mejorar siempre”.

Club Luján: 250 chicos participaron de una gran fiesta del mini vóley

Participaron 14 clubes jujeños en el Club Luján

El encuentro contó con representantes de Sociedad Española, Fénix, EVZapla, Uva Palpalá, EVoFor, Atlético Gorriti, General Lavalle, Jalisco, Basilio, Los Perales, Gimnasia y Esgrima, Pumas, Sirio Vóley y Deportivo Luján, anfitrión de la jornada.

Como parte de la actividad, los chicos también compartieron una colación deportiva con frutas, golosinas e hidratación. Al finalizar, todos recibieron medallas de participación como reconocimiento por haber sido parte de la experiencia.

De esta manera, el club “Granate” cerró una jornada que tuvo como principales protagonistas a los más chicos y que buscó fomentar, además de la práctica del vóley, valores como la amistad, el compañerismo, la integración y el respeto a través del deporte.