Llega el torneo "La naranja te llama" a Club Luján

El Club Luján se prepara para vivir uno de los eventos deportivos más importantes de su historia. En el marco de su 70° aniversario, se realizará una nueva edición del torneo “La naranja te llama”, una competencia que año tras año crece y que en esta oportunidad tendrá carácter internacional.

club lujan.jpg Malvivientes ingresaron y robaron en el Club Luján Un torneo que sigue creciendo El presidente del Club Luján, Hugo Peñaloza, destacó que el certamen ya cuenta con una trayectoria consolidada. “Es un torneo que viene desde hace tres años y este año, al ser por los 70 años del club, va a ser más completo, más grande y para todo el mundo”, señaló. En ese sentido, remarcó que la edición 2026 tendrá alcance internacional, con la participación de equipos de otros países.

Embed - Llega el torneo "La naranja te llama" a Club Luján Fechas confirmadas y cupos completos El torneo se desarrollará del 30 de enero al 1 de febrero y, según confirmó Peñaloza, los cupos ya están totalmente cerrados. “Ya está todo listo, hay que estar todo el día trabajando”, explicó, al tiempo que subrayó la gran expectativa que generó la competencia.

Participación internacional y ceremonia de apertura Entre los equipos participantes, se destaca la llegada de un conjunto de Bolivia, lo que refuerza el carácter internacional del torneo. Además, el viernes a las 18 horas se realizará una ceremonia de apertura especial. “Va a ser una ceremonia muy linda, con música en vivo y tendremos la presencia de "La llama que llama" que le dará al evento un con estilo carnavalero”, adelantó el presidente del club.

Actividad deportiva durante todo el año Peñaloza también resaltó el intenso trabajo que se realiza en la institución a lo largo de todo el año. “Nosotros terminamos el año calendario con la colonia de vacaciones y arrancamos con este torneo, así que tenemos actividades de enero a diciembre”, afirmó. De esta manera, el Club Luján se prepara para celebrar su aniversario con un evento que promete deporte, fiesta y una fuerte convocatoria, consolidando al torneo “La naranja te llama” como una cita destacada en el calendario deportivo de la región.

