Los cruces, días y horarios de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) reveló el calendario de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Los partidos comenzarán a disputarse oficialmente el jueves 22 de enero, con un total de cinco encuentros, entre los que sobresale el duelo inicial de Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17:00.

Vuelve el fútbol. Así será el comienzo del Torneo Apertura 2026 El programa de la primera fecha trae partidos destacados para los clubes más seguidos del país. River Plate debutará el sábado 24 visitando a Barracas Central, mientras que Boca Juniors cerrará la jornada del domingo 25 enfrentando a Deportivo Riestra en La Bombonera.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer la programación completa. El partido más esperado de la fecha —el clásico interzonal— será el encuentro inaugural del torneo en Mar del Plata, entre el “Tiburón” y el “Halcón”. Además, sobresale el duelo de peso entre Independiente y Estudiantes de La Plata, que se jugará el viernes por la noche en Avellaneda.

A continuación, se detalla el cronograma completo de días, horarios y señales televisivas para la Fecha 1:

Jueves 22 de enero 17.00: Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) | TNT Sports

Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) | TNT Sports 20.00: Unión – Platense (Zona A) | ESPN Premium

Unión – Platense (Zona A) | ESPN Premium 20.00: Banfield – Huracán (Zona B) | TNT Sports

Banfield – Huracán (Zona B) | TNT Sports 22.15: Central Córdoba – Gimnasia de Mendoza (Zona A) | ESPN Premium

Central Córdoba – Gimnasia de Mendoza (Zona A) | ESPN Premium 22.15: Instituto – Vélez (Zona A) | TNT Sports La pelota volverá a rodar oficialmente este jueves 22 de enero con cinco encuentros. Viernes 23 de enero 19.00: San Lorenzo – Lanús (Zona A) | TNT Sports

San Lorenzo – Lanús (Zona A) | TNT Sports 20.00: Independiente – Estudiantes (Zona A) | ESPN Premium

Independiente – Estudiantes (Zona A) | ESPN Premium 22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) | ESPN Premium

Talleres – Newell’s (Zona A) | ESPN Premium 22.15: Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B) | TNT Sports Sábado 24 de enero 17.00: Barracas Central – River (Zona B) | ESPN Premium

Barracas Central – River (Zona B) | ESPN Premium 19.30: Gimnasia – Racing (Zona B) | TNT Sports

Gimnasia – Racing (Zona B) | TNT Sports 22.00: Rosario Central – Belgrano (Zona B) | ESPN Premium River Plate hará su debut el sábado 24 visitando a Barracas Central. Domingo 25 de enero 18.30: Boca – Deportivo Riestra (Zona A) | TNT Sports

Boca – Deportivo Riestra (Zona A) | TNT Sports 21.00: Tigre – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) | TNT Sports

Tigre – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) | TNT Sports 21.00: Argentinos – Sarmiento (Zona B) | ESPN Premium

