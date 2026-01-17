Boca y Olimpia se miden en San Nicolás en el último ensayo de la pretemporada

Boca vs Olimpia

Boca y Olimpia se enfrentan este domingo desde las 21.15 en el Estadio Único de San Nicolás, en lo que será el segundo y último amistoso de la pretemporada 2026. El partido sirve como prueba final para el equipo de Claudio Úbeda, a pocos días del debut oficial en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra.

El encuentro genera expectativa ya que ambos equipos llegan con rodaje y buscan ajustar detalles antes del inicio de la competencia oficial.

Cómo llega Boca al amistoso El Xeneize viene de igualar 0 a 0 ante Millonarios en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo. Boca dominó gran parte del partido y tuvo la posesión, pero falló en la definición. Incluso, Exequiel Zeballos erró un penal en el cierre del encuentro.

De cara a este compromiso, Úbeda mantiene la idea de repetir el once titular, con un esquema 4-3-3, apostando a consolidar el funcionamiento colectivo más que a la rotación. En las últimas prácticas volvió a aparecer desde el arranque Ander Herrera, junto a Brian Aguirre, ratificando la intención de llegar con ritmo al debut oficial.

Las bajas que siguen afuera en Boca El cuerpo técnico todavía no cuenta con cuatro jugadores importantes, todos por lesión: Edinson Cavani (lumbalgia)

Carlos Palacios (sinovitis)

Milton Giménez (pubalgia)

Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles) Ninguno de ellos integra la convocatoria para el amistoso en San Nicolás. El presente de Olimpia Olimpia llega con continuidad tras su participación en la Serie Río de la Plata. El pasado jueves, el equipo paraguayo igualó 0 a 0 con Colo Colo y luego cayó 4-3 por penales en Uruguay. El conjunto dirigido por Pablo Sánchez utiliza este partido como parte de su preparación para la temporada oficial. Probable formación de Boca vs. Olimpia Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda. Probable formación de Olimpia vs. Boca Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.

