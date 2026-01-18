domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 09:39
Fútbol.

River Plate cerró la pretemporada con un empate ante Peñarol

En Maldonado, River Plate igualó 0-0 con Peñarol y se impuso 4-2 en la definición desde los doce pasos antes del Apertura.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
River Plate vs Peñarol.

River Plate vs Peñarol.

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet recibe esta noche a Comunicaciones de Corrientes
Talleres de Perico.
Fútbol.

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

Durante el primer tiempo, River administró la pelota y buscó amplitud por las bandas, aunque sin profundidad sostenida. El equipo mostró circulación prolija en campo rival, pero careció de precisión en los metros finales. Peñarol apostó por el orden defensivo y respondió con salidas rápidas, sin generar situaciones claras.

El complemento marcó una leve mejoría del conjunto argentino a partir de las variantes. Los ingresos refrescaron la dinámica del mediocampo y permitieron sostener la presión más arriba. Aun así, el desarrollo no se tradujo en goles y el empate selló el tiempo reglamentario.

River Plate vs Peñarol
River Plate vs Peñarol.

River Plate vs Peñarol.

Los refuerzos sumaron minutos

El amistoso permitió observar los primeros movimientos de Aníbal Moreno con la camiseta de River. El mediocampista aportó equilibrio y lectura en la recuperación, con una participación que creció con el correr de los minutos. También fueron titulares Matías Viña y Fausto Vera, quienes ocuparon posiciones clave en el esquema inicial.

Viña ofreció proyección por el sector izquierdo y opciones de pase en salida, mientras Vera se movió como eje en la mitad de la cancha, con apoyo corto y distribución simple. La intención del cuerpo técnico se enfocó en consolidar sociedades y tiempos de presión, más allá del resultado.

El partido mantuvo intensidad moderada, acorde a una instancia de preparación. River priorizó el control y la ocupación de espacios, con un bloque que buscó compactarse tras pérdida para evitar transiciones del rival.

Embed - BELTRÁN FIGURA EN LOS PENALES, DEBUTÓ MORENO Y TRIUNFO DE RIVER | Peñarol 0-0 River | RESUMEN

La definición por penales

Con el 0-0 consumado, la serie desde los doce pasos favoreció a River por 4-2. Convirtieron Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre, quien cerró la tanda. En Peñarol anotaron Gastón Togni y Leandro Umpierrez, mientras Julio Daguer falló su ejecución y Santiago Beltrán contuvo el remate de Alegre.

La eficacia en la definición reforzó la confianza del plantel en un cierre de pretemporada sin derrotas. El arquero Beltrán tuvo intervención decisiva al atajar uno de los disparos y sostener la ventaja.

Marcelo Gallardo cumple 50 años

En la antesala del inicio del torneo, Marcelo Gallardo cumplió 50 años. El entrenador transita una nueva etapa al frente del equipo con objetivos definidos y un plantel en construcción. El aniversario coincide con el cierre de la preparación y el inicio de la competencia oficial, un contexto que enmarca el presente del ciclo.

