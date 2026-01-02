Marcelo Gallardo incorporó a un jugador histórico en River Plate

El año arrancó con novedades en River Plate, que confirmó el regreso de una de sus figuras más recordadas . A partir del 2 de enero, Marcelo Barovero dará inicio a un nuevo capítulo en el River Camp , incorporándose al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros, marcando así la vuelta de uno de los referentes de la etapa más reciente y exitosa del club.

El histórico arquero, conocido como Trapito , será presentado oficialmente ante el plantel y formará parte del equipo que se trasladará a San Martín de Los Andes para continuar con la segunda fase de la pretemporada.

La incorporación de Barovero como nuevo responsable del entrenamiento de arqueros marca un cambio relevante en River Plate , que en las últimas semanas también sumó a Aníbal Moreno y Fausto Vera para fortalecer el mediocampo del equipo.

El histórico guardameta, que custodió el arco del Millonario entre 2012 y 2016 , regresa al club luego de anunciar su retiro profesional en Banfield durante 2024. Desde la institución aclararon que el regreso de Trapito no reemplazará a Alberto “Tato” Montes , sino que ambos trabajarán de manera conjunta en la preparación de los porteros, con el objetivo de optimizar el rendimiento del área.

Durante el receso, la dirigencia de River Plate centró buena parte de su atención en el arco del equipo. Franco Armani sigue siendo el arquero titular indiscutido, respaldado por un contrato vigente hasta diciembre de este año y con la aprobación total del cuerpo técnico por su rendimiento.

Marcelo Barovero hizo historia en River Plate.

Refuerzos y consolidación en el arco millonario

Por otra parte, el club sumó nuevamente a Ezequiel Centurión tras su paso por Independiente Rivadavia, anticipando la posibilidad de que Jeremías Ledesma busque continuidad en otra institución. Según informó El Eco de Tandil, la llegada de Barovero tiene como objetivo reforzar la estructura del área, aprovechando la experiencia y la influencia que el exarquero ejerce sobre el plantel.

A lo largo de su carrera como arquero, Marcelo Barovero pasó por clubes como Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, Necaxa, Monterrey, Burgos y Banfield. Su etapa en River Plate se destacó por la conquista de dos campeonatos locales y cuatro títulos internacionales, incluyendo la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Copa Suruga Bank.

Entre los recuerdos más emblemáticos de los hinchas se encuentra la atajada que le realizó a Emmanuel Gigliotti en un Superclásico de Copa frente a Boca Juniors.

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico.

La incorporación de Barovero al equipo técnico de Marcelo Gallardo se da en un momento de renovación y búsqueda de nuevos desafíos deportivos. El plantel arrancó la pretemporada el 20 de diciembre en el complejo de Ezeiza, y continuará su preparación en San Martín de Los Andes y Uruguay, donde disputará dos partidos amistosos como parte de la Serie Río de la Plata.

Pretemporada con amistosos y nuevos desafíos

El primer partido amistoso del plantel será el domingo 11 de enero ante Millonarios de Colombia, a las 21:00, en el Campus de Maldonado. La segunda prueba será contra Peñarol, programada para el sábado 17 de enero a las 22:00, en el mismo escenario.

La colaboración entre Barovero y Alberto Tato Montes permitirá incorporar diferentes enfoques y enriquecer la preparación de los arqueros, mientras el equipo se enfoca en la temporada 2026, con metas que priorizan la competencia internacional y la consolidación en torneos locales.

Marcelo Barovero se integrará a la estructura del Muñeco como entrenador de arqueros.

En el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo se mantienen también sus colaboradores históricos, Matías Biscay y Hernán Buján. De este modo, Barovero se hará cargo de la preparación de Franco Armani, uno de los referentes más emblemáticos del club, además de Ezequiel Centurión, quien regresó luego de su paso por Independiente Rivadavia y se perfila para ser considerado en el primer equipo.

También estará al frente de Jeremías Ledesma, cuyo futuro podría incluir un traslado a otro club en busca de más minutos de juego. En paralelo, trabajará con los jóvenes Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, este último recientemente convertido en profesional tras firmar su primer contrato.