lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 10:27
Obras.

River Plate ampliará y techará el estadio Monumental

River Plate avanza con planes para ampliar y techar el estadio, con el objetivo de alcanzar una capacidad cercana a los 100 mil espectadores.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
River Plate ampliará y techará el estadio Monumental.

River Plate ampliará y techará el estadio Monumental.

La iniciativa forma parte de un plan integral que busca consolidar al estadio como uno de los más importantes del continente. La obra se sumaría a las reformas ya realizadas en los últimos años, que permitieron ampliar la capacidad y modernizar distintos sectores del estadio ubicado en Núñez.

Según trascendió, la dirigencia planea presentar oficialmente el proyecto durante las próximas semanas, con la temporada ya en marcha. El anuncio podría concretarse entre fines de enero y los primeros días de febrero, mientras el equipo afronta los primeros compromisos del Torneo Apertura.

El plan contempla la continuidad de la localía durante el desarrollo de las obras, lo que permitiría mantener la actividad deportiva sin necesidad de mudanzas temporales. De concretarse, el estadio alcanzaría una capacidad cercana a los 100 mil espectadores, una cifra que lo ubicaría entre los más grandes del mundo en su categoría.

Estadio Monumental
River Plate ampliará y techará el estadio Monumental.

River Plate ampliará y techará el estadio Monumental.

Un proyecto impulsado por la actual conducción

La iniciativa forma parte del programa institucional encabezado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien asumió a fines del año pasado. Desde el inicio de su gestión, el dirigente planteó la necesidad de sostener un proceso de crecimiento estructural que acompañe el desarrollo deportivo.

En distintas presentaciones públicas, el titular del club destacó que el proyecto del nuevo Monumental busca ampliar la infraestructura sin perder la identidad histórica del estadio. La obra contempla no solo el techado completo, sino también mejoras en la experiencia del público y en los servicios internos.

El Monumental ya había atravesado una transformación profunda en los últimos años, con obras que permitieron elevar su capacidad hasta los 85.018 espectadores. La nueva etapa apunta a superar ese número y consolidar al estadio como el de mayor aforo en Sudamérica.

La dirigencia remarca que el crecimiento edilicio acompaña un proceso más amplio de modernización institucional, que incluye mejoras operativas, tecnológicas y de infraestructura general. La intención es sostener un proyecto de largo plazo que fortalezca el vínculo entre el club y sus socios.

Temas
