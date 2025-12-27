sábado 27 de diciembre de 2025

27 de diciembre de 2025 - 12:31
Fútbol.

River Plate: 85.018 hinchas por partido y tercer año como el club más convocante del planeta

River Plate culminó 2025 con un logro que trasciende fronteras y reafirma su liderazgo global: por tercer año consecutivo, es el club más convocante del mundo según el prestigioso informe de asistencia de Transfermarkt.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Estadio Monumental (1).gif

River Plate registró un promedio impresionante de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, superando a gigantes europeos como Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Real Madrid, y consolidándose como referente absoluto en movilización de público.

Lee además
tras irse de river plate, miguel borja sorprendio: no le cierro las puertas a boca
Fútbol.

Tras irse de River Plate, Miguel Borja sorprendió: "No le cierro las puertas a Boca"
River Plate venció 2-0 al Atlético de Madrid.
Fútbol.

River Plate es el primer campeón de la Messi Cup

La noticia irrumpió justo después de las celebraciones navideñas, en la recta final del año, y generó una explosión de orgullo en Núñez. El Monumental acumuló una asistencia total de 1.360.288 personas en todos los encuentros disputados como locales durante 2025, cifras que reflejan la pasión inigualable de la hinchada riverplatense y la capacidad organizativa del club para llenar el coloso de la Avenida Libertador.

"River, el más convocante del mundo. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el Club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo", anunció la institución en todas sus redes sociales, acompañando el mensaje con impactantes imágenes aéreas del estadio colmado y videos de las tribunas vibrando en los clásicos más calientes del año.

Estadio Monumental
Estadio Monumental.

Estadio Monumental.

Este tricampeonato en asistencia no es casualidad: River ya había dominado los rankings de Transfermarkt en 2023 y 2024, con promedios de 84.567 y 84.892 espectadores respectivamente. La consistencia del Millonario contrasta con la competencia de estadios legendarios como el Signal Iduna Park del Dortmund (81.365), Allianz Arena del Bayern (75.000), Santiago Bernabéu del Real Madrid (73.658), San Siro del Milan (73.012) e Inter (71.934), Old Trafford del Manchester United (65.766), Velódrome del Olympique Marsella (64.973), Olímpico de Roma (62.671) y Maracaná del Flamengo (62.548).

River Plate en la cima mundial

El top 10 mundial de promedios de asistencia queda así: River Plate lidera con 85.018, seguido por Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Real Madrid (73.658), Milan (73.012), Inter (71.934), Manchester United (65.766), Olympique Marsella (64.973), Roma (62.671) y Flamengo (62.548). Ningún otro club sudamericano se acercó al podio, destacando la supremacía argentina en este rubro.

El logro cobra mayor dimensión al considerar el contexto: el Estadio Monumental, con capacidad para 84.567 espectadores en su formato actual, se llenó por encima de ese número gracias a las tribunas populares repletas y la presencia constante en plateas y palcos. Este récord se suma a la tradición histórica de River como el club más popular de Argentina, con una masa de hinchas que no falla en momentos clave como Superclásicos ante Boca, finales de Libertadores o duelos de Liga Profesional.

Stefano Di Carlo le habló al plantel de River tras asumir como presidente del club.

Desde la dirigencia millonaria destacaron que estas cifras no solo reflejan el amor por los colores, sino también la solidez institucional y la calidad del espectáculo deportivo ofrecido.

Este reconocimiento internacional posiciona a River como un modelo a seguir para el fútbol mundial, demostrando que la pasión argentina supera cualquier frontera. Mientras Europa presume de presupuestos millonarios, el Monumental responde con hinchada récord y un ambiente que intimida a cualquier rival.

