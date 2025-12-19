viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 19:37
Fútbol.

River Plate y Marcelo Gallardo tienen a su primer refuerzo para el 2026

Marcelo Gallardo sonríe: ya tiene a su primer refuerzo para el River Plate versión 2026 que jugará el torneo local, La Sudamericana y Copa Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fausto Vera firmó con River Plate

Fausto Vera firmó con River Plate

Marcelo Gallardo recibió a Papá Noel antes del 24. El entrenador de River Plate puede dormir algo más tranquilo tras la confirmación del primer refuerzo para el equipo Millonario de cara a la temporada 2026 donde jugará el torneo local y la Copa Sudamericana.

Lee además
Boca Juniorsy River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central
Polémica.

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central
tras irse de river plate, miguel borja sorprendio: no le cierro las puertas a boca
Fútbol.

Tras irse de River Plate, Miguel Borja sorprendió: "No le cierro las puertas a Boca"

El ex jugador de Argentinos Juniors fue presentado oficialmente por River como el primer refuerzo del mercado de pases. "Hola a todos, les habla Fausto. Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", dijo en las redes oficiales del CARP.

Vera se despidió del equipo brasileño, se tomó vacaciones en Miami junto a su pareja, y llegó a Buenos Aires para esperar la resolución de la transacción. Hoy arribó al Monumental y firmó junto al presidente Stefano Di Carlo.

Las condiciones de la llegada a River Plate

El pase de Vera se hizo a préstamo con un cargo de 500 mil dólares por un año y una opción de u$s 4,5 millones. El futbolista tenía otras opciones, pero prefirió al equipo argentino por sobre Tigres de Monterrey, que lo quería para sumarlo a la liga MX.

Fausto Vera firmó con River Plate
Fausto Vera firmó con River Plate

Fausto Vera firmó con River Plate

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Tras irse de River Plate, Miguel Borja sorprendió: "No le cierro las puertas a Boca"

River Plate es el primer campeón de la Messi Cup

Quiénes podrían ser los primeros refuerzos de River Plate en 2026

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi

Lo que se lee ahora
Copa Libertadores 2026: tras el sorteo de las fases previas, así quedó el fixture.
Fútbol.

Así quedó el fixture de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo de las fases previas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel