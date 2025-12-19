River Plate y Marcelo Gallardo tienen a su primer refuerzo para el 2026

Marcelo Gallardo recibió a Papá Noel antes del 24. El entrenador de River Plate puede dormir algo más tranquilo tras la confirmación del primer refuerzo para el equipo Millonario de cara a la temporada 2026 donde jugará el torneo local y la Copa Sudamericana.

Se trata de Fausto Vera, el ahora ex volante de Atlético Mineiro , quien completó los estudios médicos este viernes, firmó su contrato por un año y arrancará la pretemporada en el Millonario prevista para los primeros días de enero.

El ex jugador de Argentinos Juniors fue presentado oficialmente por River como el primer refuerzo del mercado de pases. "Hola a todos, les habla Fausto. Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", dijo en las redes oficiales del CARP.

Vera se despidió del equipo brasileño, se tomó vacaciones en Miami junto a su pareja, y llegó a Buenos Aires para esperar la resolución de la transacción. Hoy arribó al Monumental y firmó junto al presidente Stefano Di Carlo.

Las condiciones de la llegada a River Plate

El pase de Vera se hizo a préstamo con un cargo de 500 mil dólares por un año y una opción de u$s 4,5 millones. El futbolista tenía otras opciones, pero prefirió al equipo argentino por sobre Tigres de Monterrey, que lo quería para sumarlo a la liga MX.