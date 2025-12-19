Se confirmó la llegada de Fausto Vera a River: el primer refuerzo de cara al 2026

Fausto Vera deja Atlético Mineiro para ser nuevo refuerzo de River.

Marcelo Gallardo empezó a ver señales concretas de su nuevo proyecto. Con River enfocado en planificar el 2026 y con la Copa Sudamericana en el horizonte, el entrenador, junto a la conducción encabezada por Stefano Di Carlo, dio el primer paso fuerte en la renovación del plantel: la llegada de Fausto Vera.

El volante ya arribó a la Ciudad de Buenos Aires y, entre este jueves y el viernes, afrontaría los estudios médicos de rutina mientras ambas instituciones cierran los trámites finales de la operación.

Fausto Vera deja Atlético Mineiro para ser nuevo refuerzo de River. En qué condiciones llega Fausto Vera a River La idea es que se sume a través de un préstamo por doce meses, con un costo cercano a los 500 mil dólares y una cláusula de compra fijada en cuatro millones, de acuerdo a la información revelada por TyC Sports.

Surgido de las divisiones juveniles de Argentinos Juniors, Vera se afirmó en poco tiempo como un futbolista con proyección internacional, condición que impulsó su desembarco en el mercado brasileño: primero recaló en Corinthians en 2022, en una transferencia cercana a los 7 millones de dólares, y más tarde pasó al Atlético Mineiro en 2024, por una cifra aproximada de 4,5 millones.

Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes principales para 2026. Cómo le fue a Fausto Vera en Brasil Su etapa en Brasil comenzó a cerrarse cuando Jorge Sampaoli le comunicó que no sería una pieza central en el armado del equipo de cara a 2026. Frente a ese panorama, River avanzó decididamente para incorporarlo, con la idea de que ocupe el lugar vacante que dejó Enzo Pérez tras su salida del plantel. Aunque las estadísticas de 2025 reflejan una presencia sostenida en cancha —32 presentaciones y 1.728 minutos acumulados—, una lectura más detallada expone un rendimiento cada vez más inestable. Formado en Argentinos Juniors, Vera se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño. Solo logró disputar completos una cuarta parte de los partidos con Atlético Mineiro y terminó relegado en la recta final del torneo, actuando como suplente en los tres compromisos más recientes.

