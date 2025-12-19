Así quedó el fixture de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo de las fases previas

Copa Libertadores 2026: tras el sorteo de las fases previas, así quedó el fixture.

La edición 2026 de la Copa Libertadores empieza a definir a los clubes que aseguraron su participación en la próxima versión de la “Gloria Eterna”. Este jueves se llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares, que estableció cómo se disputarán los enfrentamientos de estas instancias.

Libertadores 2026. Formato de la primera ronda de la Copa Libertadores La fase inicial del torneo comenzará el martes 3 de febrero e involucrará a equipos como Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), 2 de Mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay) y un representante de Bolivia. Los vencedores de cada serie avanzarán y se unirán a los 13 clubes que ya tienen asegurada su participación en la segunda fase.

Tras el sorteo de las fases previas, así quedó el fixture. Duelo E1: Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira

Duelo E2: Juventud de Uruguay vs. Universidad Católica de Ecuador

Duelo E3: 2 de Mayo de Paraguay vs. Alianza Lima El fixture de la segunda fase Los tres equipos que resulten vencedores de la ronda inicial se incorporarán a los 13 clubes que ya cuentan con un lugar asegurado en la segunda fase. Estos encuentros se jugarán entre el 17 y el 26 de febrero. Posteriormente, los ocho conjuntos que triunfen en estas llaves pasarán a la tercera y última etapa preliminar del torneo.

La CONMEBOL Libertadores 2026 empezó a conocer a los equipos clasificados a la próxima edición. C1: E2 (Juventud de Uruguay/Universidad Católica de Ecuador) vs. Guaraní

C2: E1 (Rep. Bolivia vs. Deportivo Táchira) vs. Deportes Tolima

C3: E3 (2 de Mayo de Paraguay/Alianza Lima) vs Sporting Cristal

C4: Ecuador 3 vs. Argentinos Juniors

C5: Bolivia 3 vs. Botafogo

C6: Carabobo vs. Huachipato

C7: O'Higgins vs. Bahía

C8: Liverpool vs. Independiente Medellín Sorteo Copa Libertadores. Los cruces de la tercera fase Los ocho equipos que logren superar la fase anterior se medirán en cuatro llaves, de las cuales surgirán los cuatro últimos clubes que accederán a la fase de grupos de la Libertadores. Estos encuentros se llevarán a cabo entre el 3 y el 12 de marzo.

G1: C1 vs C8

G2: C2 vs C7

G3: C3 vs C6

G4: C4 vs C5 El torneo disputará su primera fase previa a partir del martes 3 de febrero. En la fase de grupos de la Libertadores, competirán un total de 32 equipos provenientes de diez naciones de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Entre ellos estarán los clubes que lograron coronarse este año en los torneos continentales, como Flamengo, campeón de la Libertadores, y Lanús, vencedor de la Sudamericana, junto con cuatro equipos que logren avanzar desde las etapas previas.

