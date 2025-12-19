viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 11:13
Fútbol.

Así quedó el fixture de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo de las fases previas

Este jueves se realizó el sorteo de las fases previas para determinar el fixture de dichas instancias. Así se jugará la primera fase de la Copa Libertadores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Copa Libertadores 2026: tras el sorteo de las fases previas, así quedó el fixture.

Copa Libertadores 2026: tras el sorteo de las fases previas, así quedó el fixture.

La edición 2026 de la Copa Libertadores empieza a definir a los clubes que aseguraron su participación en la próxima versión de la “Gloria Eterna”. Este jueves se llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares, que estableció cómo se disputarán los enfrentamientos de estas instancias.

Libertadores 2026.

Formato de la primera ronda de la Copa Libertadores

La fase inicial del torneo comenzará el martes 3 de febrero e involucrará a equipos como Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), 2 de Mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay) y un representante de Bolivia. Los vencedores de cada serie avanzarán y se unirán a los 13 clubes que ya tienen asegurada su participación en la segunda fase.

Tras el sorteo de las fases previas, así quedó el fixture.
  • Duelo E1: Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira
  • Duelo E2: Juventud de Uruguay vs. Universidad Católica de Ecuador
  • Duelo E3: 2 de Mayo de Paraguay vs. Alianza Lima

El fixture de la segunda fase

Los tres equipos que resulten vencedores de la ronda inicial se incorporarán a los 13 clubes que ya cuentan con un lugar asegurado en la segunda fase. Estos encuentros se jugarán entre el 17 y el 26 de febrero. Posteriormente, los ocho conjuntos que triunfen en estas llaves pasarán a la tercera y última etapa preliminar del torneo.

La CONMEBOL Libertadores 2026 empezó a conocer a los equipos clasificados a la próxima edición.
  • C1: E2 (Juventud de Uruguay/Universidad Católica de Ecuador) vs. Guaraní
  • C2: E1 (Rep. Bolivia vs. Deportivo Táchira) vs. Deportes Tolima
  • C3: E3 (2 de Mayo de Paraguay/Alianza Lima) vs Sporting Cristal
  • C4: Ecuador 3 vs. Argentinos Juniors
  • C5: Bolivia 3 vs. Botafogo
  • C6: Carabobo vs. Huachipato
  • C7: O'Higgins vs. Bahía
  • C8: Liverpool vs. Independiente Medellín
Sorteo Copa Libertadores.

Los cruces de la tercera fase

Los ocho equipos que logren superar la fase anterior se medirán en cuatro llaves, de las cuales surgirán los cuatro últimos clubes que accederán a la fase de grupos de la Libertadores. Estos encuentros se llevarán a cabo entre el 3 y el 12 de marzo.

  • G1: C1 vs C8
  • G2: C2 vs C7
  • G3: C3 vs C6
  • G4: C4 vs C5
El torneo disputará su primera fase previa a partir del martes 3 de febrero.

En la fase de grupos de la Libertadores, competirán un total de 32 equipos provenientes de diez naciones de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Entre ellos estarán los clubes que lograron coronarse este año en los torneos continentales, como Flamengo, campeón de la Libertadores, y Lanús, vencedor de la Sudamericana, junto con cuatro equipos que logren avanzar desde las etapas previas.

