lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 15:23
Fútbol.

Claudio Úbeda seguirá como técnico de Boca Juniors en 2026

Claudio Úbeda seguirá al frente de Boca Juniors en 2026 y encabezará el 2 de enero para la pretemporada.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Claudio Úbeda seguirá al frente de Boca Juniors (Archivo)

Claudio Úbeda seguirá al frente de Boca Juniors (Archivo)

Claudio Úbeda continuará como entrenador de Boca Juniors durante 2026. La decisión deja atrás los rumores de los últimos días y le da continuidad a un ciclo que tendrá un desafío central: el regreso del Xeneize a la Copa Libertadores, tras la final de 2023 perdida ante Fluminense en el Maracaná.

Aunque no se espera un comunicado “oficial” inmediato, puertas adentro la continuidad está resuelta. Úbeda mantiene un contrato vigente con el club hasta junio (vínculo firmado en su momento por Miguel Ángel Russo junto a su cuerpo técnico), por lo que Boca optaría por sostener la formalidad contractual sin mayores movimientos públicos.

El arranque del nuevo año ya tiene fecha: el 2 de enero el entrenador se reencontrará con el plantel para iniciar la pretemporada. En ese contexto, la planificación incluye no solo la puesta a punto, sino también definiciones sobre refuerzos, salidas y la situación de futbolistas que regresan de préstamos.

Claudio Úbeda seguirá al frente de Boca Juniors (Archivo)
photo Claudio Úbeda seguirá al frente de Boca Juniors (Archivo)

photo

Claudio Úbeda seguirá al frente de Boca Juniors (Archivo)

El tiempo de Úbeda en Boca Juniors

Úbeda asumió como conductor del plantel tras el fallecimiento de Russo, el 8 de octubre, cuando era ayudante de campo. Acompañado por Juvenal Rodríguez, logró buenos rendimientos, resultados importantes —incluida una victoria en el Superclásico— y el respaldo de referentes como Leandro Paredes.

Sin embargo, el panorama se tensó a partir de la semifinal del Torneo Clausura ante Racing. Con el partido 0-0, el DT tomó una decisión que generó una fuerte reacción en la Bombonera: salió Exequiel “Changuito” Zeballos e ingresó Alan Velasco, un cambio que fue reprobado por los hinchas y hasta tuvo gestos visibles de desacuerdo por parte del capitán.

Para colmo, poco después Racing se puso en ventaja con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, ganó el partido y eliminó a Boca. Esa derrota funcionó como disparador de versiones sobre una posible salida del entrenador, alimentadas también por declaraciones de Marcelo “Chelo” Delgado, quien en una entrevista evitó confirmarlo y habló de que estaban “evaluando” la continuidad mientras analizaban la pretemporada, refuerzos y el regreso de más de 20 jugadores a la órbita del club.

En medio de ese escenario, circuló el nombre de Leandro Gracián como posible incorporación al cuerpo técnico, e incluso se lo vinculó a un supuesto rechazo a San Martín de Tucumán por ese motivo, pero esas versiones fueron desmentidas. Con el panorama ya definido, Úbeda seguirá al frente y Boca enfoca el 2026 con la Libertadores como objetivo principal.

