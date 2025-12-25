Hinestroza anuncia su llegada a Boca Juniors con posteo bomba

Marino Hinestroza emerge como el primer refuerzo estelar de Boca Juniors en el mercado de pases 2026. El talentoso delantero colombiano de 23 años lanza una pista inequívoca en Instagram: la confirmación oficial llega en horas.

Atlético Nacional, su actual club, negocia el traspaso por una suma cercana a los cinco millones de dólares. Hinestroza firma un contrato largo hasta finales de 2029 con el Xeneize, lo que asegura estabilidad y proyección en La Bombonera.

Ayer por la tarde, el jugador sube una historia impactante a su cuenta de Instagram. Muestra un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena que simboliza los colores de Boca y la inminente noticia.

Santos FC expresó gran interés en el atacante, pero Boca Juniors selló la operación con éxito. El club argentino supera todas las ofertas y asegura el talento que revoluciona el mercado de pases. Hinestroza resuelve procedente del Atlético Nacional tras conquistar la Copa Colombia hace apenas una semana. Sus declaraciones post-título revelan una determinación clara por un salto en su carrera.

En Medellín, el colombiano registra números impresionantes: 12 goles y 8 asistencias en la temporada pasada. Su velocidad endiablada por la banda izquierda y olfato goleador lo convierte en el perfil ideal para el esquema de Russo.

Boca Juniors busca potenciar su ataque de cara a la Copa Libertadores 2026 y el Torneo Apertura. Hinestroza compite con figuras como Merentiel y Cavani, pero su juventud promete rotación y explosividad en partidos clave.

El fichaje de Hinestroza Boca Juniors genera revuelo en redes sociales. Fans del Xeneize inundan comentarios con emojis azules y amarillos, mientras rivales como River Plate observan con atención este movimiento estratégico.

Atlético Nacional recibe una inyección económica vital con los cinco millones de dólares. El club colombiano acelera su reconstrucción tras la salida de su estrella, un negocio redondo para ambas partes. El mercado de pases Boca 2026 arranca con todo. Tras el subcampeonato en la Liga Profesional, el Xeneize arma un equipo competitivo para pelear títulos múltiples y volver a la gloria internacional.