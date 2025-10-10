Dan el último adiós a Miguel Ángel Russo tras su velatorio en la Bombonera

Tras un velorio multitudinario que comenzó en la mañana del jueves, los restos de Miguel Ángel Russo fueron trasladados este viernes desde la Bombonera hacia su cremación en el cementerio de Pilar . Alrededor de las 10:15, el coche fúnebre que trasladaba al exdirector técnico de Boca Juniors salió del estadio de Brandsen 805.

El auto inició el cortejo que fue recibido con un sentido aplauso de los seguidores presentes , quienes se acercaron para brindar su último homenaje . “ Lo que hiciste por Boca jamás se olvida ”, entonaron los hinchas , reconociendo a un entrenador que asumió su rol con dedicación y entrega hasta que su enfermedad se lo permitió.

El velatorio reunió a dirigentes , colegas técnicos , futbolistas , representantes del ambiente deportivo y miles de aficionados de diferentes camisetas desde su inicio, a las 10:00 del jueves 8. Este viernes, el club habilitó un momento final para que la familia se despidiera, cancelando las dos horas originalmente previstas para la ceremonia pública .

Los restos de Russo serán cremados en Pilar y parte de sus cenizas se esparcirán en el estadio de Rosario Central , cumpliendo así el deseo expresado por el entrenador al presidente del club, Gonzalo Belloso

El presidente de Rosario Central contó cómo fueron las últimas horas de Miguel Ángel Russo: “Sabíamos que estaba mal y fuimos a su casa. Nos pusimos a disposición de su señora y su hijo. En el momento final estábamos buscando un cura y gracias a la AFA, a la hora teníamos a uno ahí que le dio la bendición, con todos rodeándolo. El padre dijo varias cosas muy lindas y después de que terminamos de rezar el Padre Nuestro... ahí falleció Miguel”, narró Belloso.

“(Claudio) Tapia me pidió ser la primera persona en saber apenas falleciera. Miguel murió a las 19:00 y a las 19:01 lo llamé porque estaba muy pendiente”, añadió.

La bandera de Boca en el cajón que lleva los restos de Miguel Ángel Russo. Nació Pincha, se enamoró de Central y murió bostero como todos nosotros.



October 10, 2025

El hijo de Miguel Ángel Russo jugará para Tigre esta tarde frente

Aunque Rosario Central propuso aplazar el partido programado para este viernes a las 18:30, Ignacio Russo decidió no aceptar la suspensión y se puso a disposición del técnico del Matador, Diego Dabove.

“Si no juego, (Miguel Ángel Russo) se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía (por hoy) salgo para Rosario”, declaró en comunicación con radio La Red.