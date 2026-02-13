viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 08:01
Torneo Apertura.

Quién es Hernán López Muñoz, el sobrino de Maradona que le hizo el gol a River Plate

La “ley del ex” se volvió a cumplir, y el ex River Plate anotó el único tanto del partido en La Paternal, profundizando la crisis del Millonario.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El sobrino nieto de Maradona, surgido de las inferiores del Millonario, anotó el único tanto para la victoria del Bicho en La Paternal.

Gallardo - DT River Plate-  apuesta a la reacción de su equipo en La Paternal (Fotobaires)

La noche del jueves 12 de febrero de 2026 quedará marcada para River Plate no solo por una derrota dolorosa, sino por el protagonista inesperado que rompió el cero en La Paternal: Hernán López Muñoz, el joven futbolista de Asociación Atlética Argentinos Juniors que marcó el 1-0 definitivo contra el elenco millonario en la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El tanto, además de significar tres puntos fundamentales para su equipo, estuvo teñido de historia por el apellido y la sangre que corre en sus venas.

La ley del ex: un gol con historia

El gol llegó a los 35 minutos del primer tiempo, en una segunda jugada tras un tiro de esquina. Emiliano Viveros asistió a López Muñoz, quien con un zurdazo cruzado superó a Santiago Beltrán y puso al local en ventaja. Fue un tanto que no solo valió tres puntos, sino que confirmó la vigencia de la llamada “ley del ex”, esa regla no escrita del fútbol argentino que suele castigar a equipos con jugadores formados en sus propias filas que marcan cuando vuelven de visita.

Lo especial del caso no es solo lo que significa el gol en el marcador, sino el peso simbólico del apellido: López Muñoz es sobrino-nieto de Diego Armando Maradona, una de las figuras más icónicas del fútbol argentino. Su vínculo familiar con el “10” amplifica la repercusión de la conquista y le da un tono casi de relato legendario al acto deportivo.

Gallardo
Gallardo - DT River Plate- apuesta a la reacción de su equipo en La Paternal (Fotobaires)

Un recorrido singular

López Muñoz, de 25 años, se formó en las inferiores de River Plate, club en el que incluso llegó a debutar en Primera División en 2019 y anotó un gol en ese estreno con Marcelo Gallardo como entrenador, aunque luego no tuvo continuidad bajo su mando. Desde entonces, su carrera pasó por varios clubes, con préstamos a Central Córdoba y Godoy Cruz, antes de consolidarse en Argentinos Juniors, donde se ganó un lugar y se transformó en pieza clave del equipo.

Su impacto este jueves va más allá del tanto: representa una historia de revancha deportiva frente a quienes no le dieron oportunidades en su club formador, y lo hace además frente a uno de los grandes del fútbol argentino. En la rueda de prensa posterior al partido, López Muñoz reconoció la importancia del triunfo: “Es un partido muy importante, para ver dónde estamos parados… Feliz de hacer el gol y llevarnos los tres puntos”.

River en crisis y Argentinos con impulso

Para River, la derrota no solo significa una caída más en el torneo, sino un reflejo de los momentos irregulares que atraviesa el equipo, que ahora mira la tabla con cautela. Marcelo Gallardo fue expulsado en el cierre del primer tiempo por una reacción con el árbitro, y la falta de respuestas futbolísticas en el complemento profundizó la frustración del Millonario.

Por su parte, Argentinos Juniors cosecha una victoria clave que lo ubica entre los protagonistas de la tabla, con ocho unidades en la zona B, consolidando su presencia en la lucha por arriba del certamen.

