miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 16:50
Aniversario.

El Club Deportivo Luján organiza la nueva edición de "La Naranja te Llama"

El torneo de básquet “La Naranja te Llama”, se concretará este fin de mes en el Club Deportivo Luján.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Club Deportivo Luján organiza la nueva edición de "La Naranja te Llama"

El Club Deportivo Luján organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

El Club Deportivo Luján organiza a fines de enero, viernes 30, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, la tercera edición del torneo de básquet “La Naranja te Llama”, evento que se enmarca en la celebración de un nuevo aniversario de la institución de barrio de San Salvador de Jujuy.

“Cada vez crece más”, dijo el presidente de la institución Hugo Peñaloza. “En un principio era un torneo provincial. El año pasado fue nacional y este año seguramente será internacional, ya que tenemos confirmada la participación de equipos que vienen de Bolivia”.

El torneo es para la rama femenino y específicamente para las categorías Primera y Sub 16. “Las chicas nuestras vienen jugando torneos internacionales, torneos nacionales, y el conocimiento que tienen sobre el básquet femenino nuestro hacen que los equipos de otros lados se interesaran en nuestra propuesta”.

El Club Deportivo Luján organiza la nueva edición de "La Naranja te Llama"
El Club Deportivo Luján organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

El Club Deportivo Luján organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

Confirmó que además de equipos del vecino país, estarán presentes formaciones de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, con 8 equipos confirmados. “El torneo se está haciendo más federal. Ya es una marca registrada y lo vamos mejorando año a año”.

Sobre cuántas personas estiman que estarán presentes en el evento deportivo, Peñaloza marcó que “calculamos doscientas personas, más los visitantes, las hinchadas que vengan. Seguramente van a ver el estadio del club colmado”.

Las nuevas obras

“También tenemos la reinauguración de las canchas de césped sintético, que le cambiamos el piso”, agregó el titular Granate. “Estamos haciendo obras dentro de la institución, que tiene que ver con el embellecimiento en sí de lo que es todo el predio”.

Dijo que “estamos trabajando también en el pintado del albergue para que la gente que venga al club se sienta contenida”, y adelantó que “nosotros proyectamos durante el año todas las actividades que vamos a hacer”.

Hugo Peñaloza - Pte de Luján
Hugo Peñaloza - Pte de Luján

Hugo Peñaloza - Pte de Luján

Festejo por el aniversario

El club recordará este lunes 19 de enero los 70 años desde su creación, una institución de esta gran barriada que naciera no solo para albergar y contener a los vecinos de aquel entonces, sino particularmente servir a la comunidad.

La celebración además tendrá una jornada el lunes de 15 a 20 horas en las instalaciones del club en el barrio capitalino, con la presencia de DJ en vivo y bandas musicales, más sorteos y sorpresas especiales. La entrada fue fijada en $2.000

Aniversario del Club Deportivo Luján

Un 19 de enero de 1956 nacía el Club Deportivo Luján. Un grupo de vecinos decidieron comenzar con un espacio que los albergue para la recreación deportiva y actividades culturales. Así comenzó la entidad deportiva, social y cultural que con los años fue sumando actividades.

Cuenta con un imponente estadio donde se puede practicar básquet, vóley y handball, además de canchas de fútbol con césped sintético y una pileta que es muy utilizada en verano. También un albergue de deportistas y oficinas de atención.

