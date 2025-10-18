sábado 18 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de octubre de 2025 - 10:45
Fútbol.

Talleres de Perico le ganó a Deportivo Luján por el Torneo Regional Amateur

Talleres de Perico se impuso 3 a 1 en el estadio La Tablada con goles de Marcos Coria, Cristian Farías y Enzo Justiniano. Aram Soto marcó el descuento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Talleres de Perico vs Deportivo Luján (Foto: prensa Club Deportivo Luján)

Talleres de Perico vs Deportivo Luján (Foto: prensa Club Deportivo Luján)

La pelota volvió a rodar en el Torneo Regional Amateur y Talleres de Perico empezó con el pie derecho. El Expreso Azul se impuso por 3 a 1 ante Deportivo Luján en un encuentro disputado en el estadio La Tablada, con un gran marco de público que acompañó la primera jornada del certamen.

Lee además
Franco Colapinto corre en Estados Unidos 
F1.

GP de Estados Unidos: Franco Colapinto partirá 17° en la Sprint y buscará revancha en la clasificación
Estadio La Tablada
Fútbol.

El estadio La Tablada en condiciones para jugar el Regional y las finales de la Liga

El equipo periqueño mostró su poder ofensivo desde los primeros minutos. Marcos Coria abrió el marcador y amplió la diferencia gracias a Cristian Farías, que definió con precisión para poner el 2 a 0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Enzo Justiniano marcó el tercero, sellando una victoria que dejó al Expreso Azul en lo más alto de su grupo. Sobre el final, Aram Soto descontó para Deportivo Luján.

  • Zona 1: Unión Maimará vs. Racing de Ojo de Agua — domingo 19 de octubre, 16:30 hs.
  • Zona 2: Monterrico Sur vs. Altos Hornos Zapla — domingo 19 de octubre, 17:00 hs.
  • Zona 2: Sportivo Rivadavia vs. Deportivo Pampa Blanca — domingo 19 de octubre, 17:15 hs.
  • Zona 3: Mitre de Calilegua vs. Defensores de Yuto — sábado 18 de octubre, 16:45 hs.
  • Zona 3: Parapetí de San Pedro vs. Atlético San Pedro — domingo 19 de octubre, 17:00 hs.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

GP de Estados Unidos: Franco Colapinto partirá 17° en la Sprint y buscará revancha en la clasificación

El estadio La Tablada en condiciones para jugar el Regional y las finales de la Liga

Ranking FIFA: la selección argentina superó a Francia y llegó al 2° lugar

Mauro Icardi recibió una súper oferta que podría cambiar su futuro

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Lo que se lee ahora
Franco Colapinto corre en Estados Unidos 
F1.

GP de Estados Unidos: Franco Colapinto partirá 17° en la Sprint y buscará revancha en la clasificación

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Dolor por la muerte de un intendente.
Dolor.

Falleció el hermano gemelo de un reconocido periodista

Turista polaca cae a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.
Viral.

Turista cayó a un canal de Venecia siguiendo el Google Maps y el video fue furor en redes

La serie Monstruo explora la compleja psicología de Ed Gein. video
Streaming.

Charlie Hunnam y el impactante cambio para hacer "Monstruo": 14 kilos menos y ruptura emocional

Maimará. video
Best Tourism.

El orgullo de los vecinos de Maimará: "Esta tierra es la más bonita del mundo"

Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo video
Alto Comedero.

Carlos Sadir y el polideportivo del barrio Che Guevara: "Son obras que están cerca de la gente"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel