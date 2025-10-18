Talleres de Perico le ganó a Deportivo Luján por el Torneo Regional Amateur

Talleres de Perico vs Deportivo Luján (Foto: prensa Club Deportivo Luján)

La pelota volvió a rodar en el Torneo Regional Amateur y Talleres de Perico empezó con el pie derecho. El Expreso Azul se impuso por 3 a 1 ante Deportivo Luján en un encuentro disputado en el estadio La Tablada, con un gran marco de público que acompañó la primera jornada del certamen.

El equipo periqueño mostró su poder ofensivo desde los primeros minutos. Marcos Coria abrió el marcador y amplió la diferencia gracias a Cristian Farías, que definió con precisión para poner el 2 a 0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Enzo Justiniano marcó el tercero, sellando una victoria que dejó al Expreso Azul en lo más alto de su grupo. Sobre el final, Aram Soto descontó para Deportivo Luján.

Otros partidos del fin de semana La primera jornada del Torneo Regional Amateur continúa con una agenda cargada de partidos en distintos puntos de la provincia:

Zona 1: Unión Maimará vs. Racing de Ojo de Agua — domingo 19 de octubre, 16:30 hs.

Unión Maimará vs. Racing de Ojo de Agua — domingo 19 de octubre, 16:30 hs. Zona 2: Monterrico Sur vs. Altos Hornos Zapla — domingo 19 de octubre, 17:00 hs.

Monterrico Sur vs. Altos Hornos Zapla — domingo 19 de octubre, 17:00 hs. Zona 2: Sportivo Rivadavia vs. Deportivo Pampa Blanca — domingo 19 de octubre, 17:15 hs.

Sportivo Rivadavia vs. Deportivo Pampa Blanca — domingo 19 de octubre, 17:15 hs. Zona 3: Mitre de Calilegua vs. Defensores de Yuto — sábado 18 de octubre, 16:45 hs.

Mitre de Calilegua vs. Defensores de Yuto — sábado 18 de octubre, 16:45 hs. Zona 3: Parapetí de San Pedro vs. Atlético San Pedro — domingo 19 de octubre, 17:00 hs.

