Exitoso torneo "La Naranja te Llama" organizado por el club Luján

El Club Luján vivió un fin de semana histórico en el marco de sus 70 años de vida institucional , con la realización de un torneo de básquet denominado “La Naranja te Llama” , que convocó a equipos de distintas provincias y a una gran cantidad de público.

El presidente del club, Hugo Peñaloza , dialogó con Canal 4 y expresó su satisfacción por el desarrollo del certamen. “Muy contento. Trabajamos desde octubre para poder realizar el torneo y salió muy bien. Es un orgullo para nosotros” , destacó.

Durante la jornada se disputaron partidos muy intensos, entre ellos la final de la Copa de Plata , que fue particularmente reñida. Peñaloza explicó que el clima de competencia y la presencia de familiares, amigos e hinchas obligaron a bajar un poco la intensidad del encuentro. “Tuvimos que parar un poquito el partido y bajar los decibeles para que todo termine de la mejor manera”, señaló.

A pesar del calor, el clima acompañó y el público dijo presente. “Está muy lindo, está nublado y lloviendo un poco, y la gente acompañó muchísimo”, remarcó el presidente del club.

En cuanto a lo deportivo, la final de la Copa de Oro se disputa entre Independiente de Salta venció 53 a 41 a Villa San Martín de Jujuy, mientras que las chicas del Club Luján lograron subirse al podio al obtener el tercer puesto, algo que fue destacado con orgullo por la dirigencia. “Queríamos que las chicas se queden con la copa, no se dio, pero lucharon hasta el final y estamos muy orgullosos porque dejan muchas cosas de lado para vestir la camiseta de Luján”, expresó Peñaloza.

Además, el presidente remarcó el objetivo institucional de seguir creciendo: “Queremos que Jujuy crezca en el deporte y que Luján sea la casa del deporte jujeño. Desde octubre hasta hoy tuvimos eventos de básquet, handball, kickboxing y boxeo. La idea es abrir las puertas para todo el deporte de Jujuy”.

La Copa de Plata quedó en manos del Club Estación Experimental de Tucumán que derrotó a Clan Formosa de Santiago del Estero 61 a 53. Su entrenador, Julio Carrizo, celebró el logro y destacó el esfuerzo de las jugadoras. “Feliz por las chicas, por el sacrificio que hicieron para viajar desde tan lejos. Todo fue a costo de ellas”, señaló.

Carrizo también valoró el nivel del torneo y la organización. “Hermoso, muy intenso. Le da jerarquía al torneo y a las chicas. Los partidos fueron parejos y lindos. La organización fue excelente”, afirmó.

Sobre el desempeño deportivo, explicó que su equipo debió adaptarse ante rivales de mayor talla física. “Nos costó por la altura, así que tratamos de correr y ahí sacamos la diferencia”, concluyó.

Con gran convocatoria, partidos de alto nivel y un fuerte espíritu federal, el torneo “La Naranja Te Llama” se consolida como uno de los eventos destacados en el marco del 70° aniversario del Club Luján.