domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 22:11
Básquet.

Exitoso torneo "La Naranja te Llama" organizado por el club Luján

El club Independiente de Salta se consagró campeón de la Copa de Oro. Mientras que la Copa de Plata quedó en manos de Estación Experimental de Tucumán.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Torneo La Naranja te Llama

Torneo "La Naranja te Llama"

Estación Experimental de Tucumán.

Estación Experimental de Tucumán.

Independiente de Salta, campeón de la Copa de Oro.

Independiente de Salta, campeón de la Copa de Oro.

Embed - Torneo La Naranja te Llama

El presidente del club, Hugo Peñaloza, dialogó con Canal 4 y expresó su satisfacción por el desarrollo del certamen. “Muy contento. Trabajamos desde octubre para poder realizar el torneo y salió muy bien. Es un orgullo para nosotros”, destacó.

Durante la jornada se disputaron partidos muy intensos, entre ellos la final de la Copa de Plata, que fue particularmente reñida. Peñaloza explicó que el clima de competencia y la presencia de familiares, amigos e hinchas obligaron a bajar un poco la intensidad del encuentro. “Tuvimos que parar un poquito el partido y bajar los decibeles para que todo termine de la mejor manera”, señaló.

image

A pesar del calor, el clima acompañó y el público dijo presente. “Está muy lindo, está nublado y lloviendo un poco, y la gente acompañó muchísimo”, remarcó el presidente del club.

Embed - Hugo Peñaloza- presidente de Luján.

En cuanto a lo deportivo, la final de la Copa de Oro se disputa entre Independiente de Salta venció 53 a 41 a Villa San Martín de Jujuy, mientras que las chicas del Club Luján lograron subirse al podio al obtener el tercer puesto, algo que fue destacado con orgullo por la dirigencia. “Queríamos que las chicas se queden con la copa, no se dio, pero lucharon hasta el final y estamos muy orgullosos porque dejan muchas cosas de lado para vestir la camiseta de Luján”, expresó Peñaloza.

Independiente de Salta, campeón de la Copa de Oro.
Independiente de Salta, campeón de la Copa de Oro.

Independiente de Salta, campeón de la Copa de Oro.

Además, el presidente remarcó el objetivo institucional de seguir creciendo: “Queremos que Jujuy crezca en el deporte y que Luján sea la casa del deporte jujeño. Desde octubre hasta hoy tuvimos eventos de básquet, handball, kickboxing y boxeo. La idea es abrir las puertas para todo el deporte de Jujuy”.

Campeonas de la Copa de Plata

Estación Experimental de Tucumán.
Estación Experimental de Tucumán.

Estación Experimental de Tucumán.

La Copa de Plata quedó en manos del Club Estación Experimental de Tucumán que derrotó a Clan Formosa de Santiago del Estero 61 a 53. Su entrenador, Julio Carrizo, celebró el logro y destacó el esfuerzo de las jugadoras. “Feliz por las chicas, por el sacrificio que hicieron para viajar desde tan lejos. Todo fue a costo de ellas”, señaló.

Carrizo también valoró el nivel del torneo y la organización. “Hermoso, muy intenso. Le da jerarquía al torneo y a las chicas. Los partidos fueron parejos y lindos. La organización fue excelente”, afirmó.

Embed - Club Estación Experimental de Tucumán

Sobre el desempeño deportivo, explicó que su equipo debió adaptarse ante rivales de mayor talla física. “Nos costó por la altura, así que tratamos de correr y ahí sacamos la diferencia”, concluyó.

Con gran convocatoria, partidos de alto nivel y un fuerte espíritu federal, el torneo “La Naranja Te Llama” se consolida como uno de los eventos destacados en el marco del 70° aniversario del Club Luján.

WhatsApp Video 2026-02-01 at 19.36.13

